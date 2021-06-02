Молочка держит марку

Вчера в России стартовала обязательная маркировка молочной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Россельхознадзора, сегодня почти каждый пятый молочный продукт в магазине – фальсификат, то есть товар, в котором, например, цельное молоко заменено нормализованным, а молочный жир — растительным. Некоторые производители и вовсе подмешивают в свою продукцию мел, крахмал, муку и загустители. По оценке НИФИ Минфина, больше всего фальсификатов среди сливочного масла и спредов (около 44%), сыра, сырных продуктов и творога (19%), мороженого – 21,5%.

Завтрашний творог

Поддельные молочные продукты – это не только не вкусно, но и опасно. Военная пенсионерка Татьяна Жилицына уже много лет наблюдается у гастроэнтеролога по поводу хронического гастрита и каждый день по совету доктора употребляет кефир. Однажды, выпив перед сном привычное «лекарство», она оказалась на больничной койке с острым отравлением.

«Кефир купила в крупном супермаркете около дома, упаковка была самая обычная, срок годности был не просрочен, – вспоминает Татьяна – Две недели пролежала в больнице с рвотой и температурой. После выписки пошла в магазин, попробовала поговорить с менеджером – так она от меня просто отмахнулась. Сказала, что просроченных продуктов в их супермаркете не бывает. Я прошлась вдоль полок… и наткнулась на творог, у которого в дате изготовления было указано… завтрашнее число. Конечно, я в тот магазин больше ни ногой. Но кто сказал, что в остальные молочные продукты качественные?»

Жертвами молочного фальсификата часто становятся и дети. Елена Капанова, мама 3-летнего Артема и 7-летней Насти, рассказала, что ее ребята отравились глазированными сырками, которые съели сразу же после возвращения из магазина. Согласно сроку годности, сырки были свежими.

Из-за этого им пришлось отменить запланированную поездку – дети с расстройством живота просто бы не выдержали долгой дороги.

Контроль и учет

Борьба с недобросовестными производителями ведется постоянно. Роспотребнадзор проводит проверки, изымает продукцию, накладывает штрафы, отзывает декларации о соответствии. Однако поддельные молочные продукты все равно оказывается на полках в магазинах.

Председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала, что цифровая маркировка является одним из способов легализации продукции.

«Ее введение предусмотрено законом о торговле. При этом исключается возможность введения в оборот контрафактной и фальсифицированной продукции. На мой взгляд, недобросовестным производителям будет сложнее фальсифицировать молочную продукцию, а добросовестным «расчищается» рынок сбыта. Несмотря на то, что информация о составе молочного продукта отражается на этикетке потребительской упаковки, это будет обеспечивать дополнительный контроль визуальной информации, которую производитель предоставляет потребителю», – говорит эксперт.

С помощью государственной системы маркировки потребитель «не отходя от прилавка» сможет получить информацию о составе продукта, сроках его годности и условиях хранения, а контролирующие органы – отследить перемещение и реализацию продукции, а также привлечь недобросовестных производителей к ответственности.

Держать марку!

Маркировка – это нанесение на товар специального Data Matrix кода и включение товара в единую базу данных. Код разрабатывается Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), затем наносится производителем на товар и фиксируется на каждом этапе торговой цепочки. Криптотехнологи уверяют, что каждый такой код уникален и подделать его невозможно. После продажи товара он выводится из оборота и повторно использовать его уже нельзя.

Для того, чтобы «прочитать» маркировку, человеку достаточно скачать приложение «Честный знак». Программе потребуется доступ к камере телефона (она будет использоваться как сканер для считывания DataMatrix кода с упаковки или с этикетки товара). После того, как человек отсканирует цифровой код, на экране телефона отразится вся информация о товаре. Если код не определится, либо информация, представленная в сервисе, не совпадет с реальностью, потребитель сможет сообщить о нарушении в систему «Честный знак» прямо из приложения. Сигнал будет незамедлительно проверен.

Кстати, приложением Честный знак уже пользуются 3,2 млн россиян. С его помощью можно проверить не только молочную продукцию, но и шубы, табак, обувь, лекарства и другие товары, подлежащие маркировке. Покупатели уже проверили более 45 млн товаров и отправили более 40 тыс. жалоб.

Ожидается, что маркировка будет выгодна и для производителей. Благодаря тому, что с рынка уйдут нелегалы, добросовестные производители повысят конкурентоспособность своей продукции и увеличат выручку. По данным НИФИ Минфина России, баланс для отрасли молока и сливок составит +21,9 млрд рублей, топленого и сливочного масла – 65,1 млрд, сыров, сырных продуктов и творога – 41,8 млрд, мороженого – 1,7 млрд рублей, говорится в исследовании.

На старт!

Обязательная маркировка молочной продукции стартовала с 1 июня 2021 года и началась с сыров и мороженого. К государственной информационной системе прослеживания товаров уже присоединились 16 214 компаний, занимающихся молочной продукцией. По данным ЦРПТ, в системе «Честный знак» сегодня зарегистрировано 87% производителей мороженого и 100% производителей сыра.

У всех компаний была возможность начать тестирование механизмов маркировки еще в июле 2019 году, когда эксперимент только стартовал.

Ждет ли нас дефицит молочной продукции и повышение цен на нее? Ведь маркировка потребует дополнительных инвестиций от производителей. И можно не сомневаться, что производители заложат их в цену товара.

«Дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно, и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции. – пояснила Людмила Маницкая. – В целях недопущения роста цены на продукцию наш Союз обратился в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть меры государственной поддержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий, связанных с внедрением цифровой маркировки».

Готовность производителей к маркировке и отсутствие дефицита на полках магазинов подтвердил и Минсельхоз. Со стороны Минпромторга компаниям оказывается финансовая и регуляторная поддержка.

Ведомство утвердило изменения в Правила предоставления субсидий для развития проектов в сфере промышленности. Они позволяют получать финансовую поддержку участникам оборота и производителям упаковки. Также министерство включило технику для печати упаковки в перечень оборудования, аналоги которого не производятся в России. Это позволяет не облагать НДС не только готовое оборудование, но и комплектующие и запчасти. Помимо этого, производители могут продавать остатки немаркированных товаров в течение всего срока годности. Этой возможностью могут воспользоваться как производители сыров и мороженого, так и производители других молочных продуктов, для которых срок введения обязательной маркировки наступает позднее. В Минпромторге пояснили, что это обеспечит бесперебойные поставки молочной продукции на рынок.