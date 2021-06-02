Полетим или пролетим: как в 2021 году переживут лето наши авиакомпании

По данным нашей Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, убытки отечественных авиакомпаний за 2020 год составили 197,3 млрд рублей — и пока о прибыли речь по-прежнему не идет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На лето-2021 были большие надежды. Год назад казалось, что уж к этому отпускному сезону все образумится и можно будет полететь туда, куда хочется, а не туда, где открыто. Теоретически и сейчас можно попасть на зарубежные пляжи. Но смотрю билеты в Черногорию, которая вроде как принимает российских туристов, - самый дешевый вариант из Москвы до Тивата и обратно на конец июля нынче стоит 52 тысячи без багажа (через Белград). В Крым, конечно, слетать дешевле — 10-15 тысяч на одного на те же даты с багажом. Но в прошлом году мы за 17 тысяч туда слетали вдвоем.

А еще слушаешь рассказы о гигантских убытках, которые накопили за пандемию авиакомпании, и другие вопросы возникают. Не начнется ли, скажем, в самый неподходящий момент череда банкротств авиакомпаний или какие-нибудь еще проблемы?

УБЫТКИ, ЕЩЕ УБЫТКИ

По прогнозам Международной ассоциации гражданской авиации (IATA), 2021-й год вновь будет для авиаперевозчиков убыточным. Общие убытки мировой гражданской авиации предполагаются на уровне $47,7 млрд. Что, конечно, лучше, чем $126,4 млрд в 2020-м, но сколько авиакомпании могут летать с убытками?

По России цифры такие. По данным нашей Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, убытки отечественных авиакомпаний за 2020 год составили 197,3 млрд рублей — и пока о прибыли речь по-прежнему не идет. По оценке экспертов ассоциации, пассажиропоток в 2021 году составит около 80 млн чел., что на 15% выше уровня 2020 г., но на 37,8% ниже показателя 2019 года.

Эксперты утешают: за прошлое, гораздо более тяжелое лето у наших авиакомпаний не было ни одного банкротства. Помогли меры господдержки и умение выкручиваться самих перевозчиков. Кто-то стал возить в пассажирских салонах грузы, кто-то переориентировался на новые внутренние маршруты.

По данным Росавиации, в январе-апреле 2021 года наши авиакомпании перевезли примерно столько же пассажиров, как и в те же месяцы 2020 года. Международные перевозки упали на 64,7% (в январе-феврале 2020-го за рубеж еще активно летали), внутренние выросли на 37,6%.

- Проблема в том, что в прежней, доковидной, модели авиабизнеса на протяжении более чем 10 лет внутренние перевозки всегда были убыточными, - рассказывает «КП» главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. - Прибыль шла с международных перевозок. Но если бы авиакомпании вообще стояли, было бы еще хуже. Простаивающий самолет обходится гораздо дороже, чем куда-то летающий, - за его обслуживание и стоянку, лизинг (долгосрочная аренда — ред.) все равно надо платить. В этом плане внутренние перевозки полезны, у авиакомпаний есть какие-то деньги на операционную деятельность, хотя основных проблем это не решает.

СИМФЕРОПОЛЬ НЕ РЕЗИНОВЫЙ

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, каждый пятый из желающих этим летом куда-нибудь слетать по России, ищет билет в Симферополь. Более половины поисковых запросов (55%) приходятся всего на три пункта назначения: кроме Симферополя, это еще Сочи и Анапа. Можно порадоваться за внутренний туризм, но за инфраструктуру этих городов становится немного страшно: выдержит ли наплыв?

Полноценный летний отдых у большинства россиян ассоциируется именно с теплым морем, и их не так-то просто переубедить. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Надежды на открытие большего количества международных маршрутов пока остаются, - продолжает Алексей Синицкий. - В известном смысле, это, как ни странно, вопрос социальный. В противном случае в разгар сезона возникнет неудовлетворенный пляжный спрос — по оценкам авиакомпаний, у порядка 2 миллионов человек. Речь не о том, что эти люди не хотят отдыхать в России. Но черноморские пляжи не резиновые, и аэропорты наших южных городов не резиновые. Эти порядка 2 миллиона человек просто не смогут поехать на море. Можно, конечно, предлагать людям — летите в тайгу, там тоже интересно. Но не все оценят такие предложения. Полноценный летний отдых у большинства россиян ассоциируется именно с теплым морем, и их не так-то просто переубедить.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Пока, по данным Туту.ру, цены на авиабилеты из Москвы по России на лето при покупке в мае по сравнению с 2019 годом снизились на 23,5%. Но, во-первых, это смотря куда. Средняя стоимость уже оформленных заранее билетов в Симферополь, Сочи и Анапу выросла (см. «Топ самых популярных авианаправлений»). А, во-вторых, не все в нынешней ситуации готовы покупать билеты на август в мае.

Что будет с их стоимостью, скажем, в июле, эксперты комментируют очень обтекаемо: типа — сами понимаете, не подешевеют. Что подорожают, оно понятно — это происходит каждый год в пик сезона, даже и без нынешнего ажиотажа. Вопрос, насколько? Отчасти это будет зависеть от возможности в качестве альтернативы попасть на массовые зарубежные пляжные курорты типа Турции или Черногории, а перспективы пока не очень понятны.

-Конечно, у авиакомпаний есть вариант, который никому не понравится, - резко повысить цены на популярных внутренних маршрутах. Но потоки пассажиров сразу же упадут — тут линейная зависимость, - говорит Алексей Синицкий. - Конкуренция на этих маршрутах высока, выгоднее иметь возможность по максимуму задействовать свои самолеты, которые иначе будут простаивать.

Иными словами, в авиаотрасли вроде бы понимают, что по ценам, более подходящим для Монако, в Крым и Анапу массовый турист не полетит, выберет позагорать на даче. Что не исключает другую проблему — дефицит билетов по более-менее дешевым тарифам, которые вроде бы есть, но раскупаются влет.

Топ-10 самых популярных авианаправлений по России из Москвы на лето-2021

(и средняя стоимость уже оформленных заранее билетов, в одну сторону)

1. Симферополь 6777 руб. (+6% к 2020 г.)

2. Сочи 6435 (+1%)

3. Анапа 6808 (+2%)

4. Геленджик 7094 (-8%)

5. Калининград 5301 (-2%)

6. Краснодар 4950 (-10%)

7. Минеральные воды 5598 (-8%)

8. Горно-Алтайск 10097 (+3%)

9. Владивосток 13791 (-2%)

10. Махачкала 5540 (+3%)

(По данным Tutu.ru)

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