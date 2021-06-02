«Не его половинка»: Гарику Харламову предрекли крах отношений с красавицей-актрисой

Гарик Харламов больше не скрывает роман с актрисой Катериной Ковальчук. Фото: YouTube

Гарик Харламов, переживший в прошлом году болезненный развод с Кристиной Асмус, больше не скрывает роман с актрисой Катериной Ковальчук. Ей - 28, ему - 40, познакомились на съёмках сериала «Гусар» и, как говорят в тусовке, сразу друг другу понравились. Парочку видели вместе на отдыхе ещё осенью, но тогда звезда «Comedy Club» резко опроверг слухи. А теперь влюблённые рассекретились сами: минувшие входные они провели на Красной поляне в романтическом мини-отпуске с другой парой - солистами Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Однако, звёздный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что новый роман юмориста долго не продержится: исходя из их жизненных программ, Харламов и Ковальчук вовсе не идеальная пара.

- Катерина родилась 20 февраля 1993 года, в нумерологии это «день устойчивого впечатления», - рассказывает эксперт-нумеролог. - Она относится к тому типу людей, которых терзают комплексы, неуверенность, заниженная самооценка. Однако, при этом Катя обладает громадной энергией: очень обаятельна и эмоциональна. У нее классическая нумерология судьи или адвоката: обостренное чувство справедливости, характер жесткий, большая труженица. Однако, с первого взгляда девушку редко воспринимают всерьёз, так как у неё присутствует разбалансировка энергии. Такие люди бывают разбросаны, любят тусоваться допоздна, классические совы. Из отрицательных качеств - эгоизм и зацикленность на деньгах: материальные блага для Катерины превыше всего.

Звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам Клары Кузденбаевой, сейчас у Ковальчук хороший год: 28 лет - это время ее славы, успеха и, возможно, даже рождения ребенка (!). Однако, не все, что написано в жизненной программе, должно непременно сбыться.

- С Гариком Харламовым у Кати есть определённая совместимость, так как оба водные знаки, - продолжает Кузденбаева. - Но это не его вторая половинка. Они оба доноры энергии, а две головы, как говорится, в одном котле не варятся. Гарик в этих отношениях доминирует, даже есть момент пренебрежения, и партнёрше порой приходится терпеть проявление деспотизма с его стороны. День рождения Гарика Харламова - 28 февраля 1981 года в нумерологии именуется «жарким днём». Он добрый, самодостаточный, всеми любим, удачлив, душа компании, авантюрист, всегда готов протянуть руку помощи. Но при этом Харламов ленив, не любит физический труд, может транжирить деньги на себя и других - нежадный. Гарик умён и харизматичен, но в то же время беспечен, у него напрочь отсутствует чувство самосохранения, поэтому, например, за рулём стоит быть особенно аккуратным.

По расчётам звёздного нумеролога, сейчас у резидента «Comedy Club» год славы, успеха, популярности, а вот после дня рождения начнётся спад, который может привести к расставанию с красавицей-актрисой.

- Все зависит от того, сможет ли партнёрша сносить его беспечные поступки. Терпение Катерины велико, но в гневе она может нести разрушение: гневаться ей категорически противопоказано, - отмечает нумеролог. - Однако, страсти в этих отношениях я не вижу. Катериной, прежде всего, движет материальный мотив: Гарик щедрый, может удивлять дорогими подарками.

По прогнозу Клары Кузденбаевой, свою настоящую любовь Харламов встретит в 43 года: это время карьерного роста и перемен в личной жизни. У Ковальчук же судьбоносная встреча со второй половинкой случится в 31 год.