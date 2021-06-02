Дмитрий Песков - о том, кто лучше играет в хоккей - Путин или Лукашенко: Президенты России и Белоруссии - всегда в одной команде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (на первом плане) и президент РФ Владимир Путин в товарищеском хоккейном матче в Красной поляне. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- «Россия разгромила Белоруссию, счет 6:0» - вчера спортивные СМИ вышли с такими заголовками, - рассказал журналист «Комсомольской правды» пресс-секретарю главы государства в среду, 2 июня, и задал сразу несколько вопросов. - Дмитрий Сергеевич, как бы вы прокомментировали это событие на Чемпионате мира по хоккею? Смотрели ли матч президенты России и Белоруссии? Вы не в курсе - может быть, созванивались?

- Насколько я знаю, президент Путин не смотрел – был занят, - ответил пресс-секретарь. - Ну, еще одна победа на пути к важным матчам.

Еще раз повторяю, это все - промежуточные игры.

- Значит, вы следите, судя по вашему заявлению, за тем, как проходит чемпионат. Но, мы знаем, что и президент Лукашенко, и президент Путин – известные хоккеисты. Вот если бы они играли за свои команды, какая бы выиграла? И вообще, кто более маститый хоккеист – Путин или Лукашенко?

- Они не известные хоккеисты – они известные любители хоккея. Это первое. Хоккеист – это очень тяжелый труд и очень высокая профессиональная подготовка.

А играют президенты Путин и Лукашенко всегда в одной команде.