Дело о девочке-маугли из Талдома, которая ела кошачий корм, передано в суд

Сама мамаша рассказывала полицейским, что у девочки психические нарушения Фото: СОЦСЕТИ

Громкое уголовное дело о девочке-маугли из Талдома передают в суд.

Напомним, 6-летнюю Лизу (имя изменено) нашли почти случайно. В марте нынешнего года двое патрульных заметили на улице подозрительного мужчину. Решили проверить документы, окрикнули, а тот кинулся бежать. Мужчина перемахнул через забор и залез в окно частного дома. Когда полицейские вошли внутрь, увидели заваленные мусором комнаты, а среди пакетов и объедков - маленькую девочку. Ребенок был очень сильно изможден. Малышка передвигалась на четвереньках, игралась с кошками и кушала их еду... При этом в доме не было отопления и горячей воды, одна полнейшая антисанитария.

Пьяный хозяин (тот самый, который убегал) объяснил, что за девочкой его попросила присмотреть знакомая. 34-летнюю женщину быстро нашли. Оказалось, сама она со старшей дочерью (той 12 лет) жила в Москве, а младшего ребенка оставила с другом-алкоголиком. Навестить девочку она приезжала один-два раза в неделю.

Сама мамаша рассказывала полицейским, что у девочки психические нарушения (при этом она никогда не показывала дочь врачам), поэтому иногда ее «нужно было наказывать».

Горе-маме были предъявлены обвинения по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (лишение свободы до 3 лет) и «истязание несовершеннолетнего» (от 3 до 7 лет).

К слову, обе девочки были изъяты и переданы в детский дом для детей с ограниченными возможностями.

- В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемой, назначены и проведены более 5 экспертиз, в том числе комплексные психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - Собранные по уголовному делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Талдомский районный суд для рассмотрения по существу.

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