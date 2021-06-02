Семилетний мальчик час плыл против течения, чтобы спасти отца и сестру

По словам Чейза, течение реки оказалось слишком сильным для его маленькой сестренки Эбигейл, чтобы держаться возле отцовской лодки. Фото: YouTube

В Джексонвилле, штата Флорида, развернулась семейная трагедия, потрясшая весь город. Благо, что в итоге все завершилось благополучно. 7-летнему мальчику Чейзу Пусту удалось спасти своего отца и 4-летнюю сестру во время купания в реке.

Отец мальчика Стивен Пуст рассказал порталу Jax4, что отправился с детьми на рыбалку. Он отплыл от берега на лодке на небольшое расстреляние и закрепил ее. Дети в это время играли в воде неподалеку от отца.

По словам Чейза, течение реки оказалось слишком сильным для его маленькой сестренки Эбигейл, чтобы держаться возле отцовской лодки. Малышку стало уносить все дальше от рыбачившего отца. Мальчик, не желая оставлять сестру поплыл за малышкой и время от времени громко звал на помощь. От неминуемой гибели Эбигейл спасло лишь то, что на ней все это время был надет спасательный жилет.

- Мне было очень страшно, - вспоминает Чейз.

Сначала он пытался догнать сестру, но когда понял, что не может справиться со стихией, решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь.

Увидев, что детей уносит течением, Стивен кинулся в воду, чтобы спасти сначала Эбигейл, а затем Чейза.

- Я крикнул им, что очень люблю их, потому что мне казалось, что все могло закончится очень плохо для меня, - признался Стивен. - Я пытался сделать так, чтобы и Чейз, и Эбигейл были в поле моего видения. Но стремительное течение меня измотало, сил практически не оставалось. И в какой-то момент я потерял из вида Эбигейл.

7-летний Чейз продолжал плыть к берегу изо всех силенок, то по-собачьи, то переворачиваясь на спину, чтобы хоть как-то отдохнуть. Ему потребовалось около часа, чтобы добраться до земли. И только встав на берег, он тут же побежал за помощью в ближайший дом.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда, офиса шерифа Джексонвилля и Комиссии по сохранению рыбы и дикой природы Флориды нашли отца и дочь примерно в миле (около 1,5 км) от своей лодки.

После произошедшего многие накинулись с критикой Стивена, мол, он был обязан рыбачить в спасательном жилете и обеспечить ими еще и своих детей. Но как пояснил сотрудник пожарной службы Эрик Проссвиммер, это требование касалось исключительно 4-летней Эбигейл. Закон предполагает, что дети в возрасте до 6 лет должны быть одеты в спасательный жилет во время речных прогулок.

Интернет-пользователи уже окрестили 7-летнего Чейза героем.

«Маленький герой! Этот опыт останется с ним на всю жизнь и поможет стать настоящей личностью. Поздравляю эту семью, что они вернулись домой в целостности и сохранности».

«Видимо, кто-то сверху присматривал за этой семьей, и я рад, что эта происшествие закончилось хорошо. Мальчик проявил больше мужества и взрослости, чем большая часть наших реальных взрослых».