Какие тайны мог унести с собой главный в прошлом украинский разведчик Виктор Гвоздь

Виктор Гвоздь слишком много знал? Наверняка, немало. Фото: www.youtube.com

На Байковом кладбище украинской столицы найдет последнее пристанище 62-летний отставной генерал, которому, по официальной версии, стало плохо во время подводного плавания в Египте 28 мая этого года.

Врачи, прибывшие в отеле Jaz Dahabeya Dahab, где Виктор Гвоздь отдыхал с женой, доставили пострадавшего в клинику Dahab general hospital. Но спасти пациента не удалось.

Как предполагается, бывший начальник Службы внешней разведки Украины (СВРУ), который считался дайвером с большим стажем, слишком долго находился на глубине в 40 метров. А потом слишком резко начал подъем на поверхность. Это вызвало азотное отравление крови. За несколько дней до того он с супругой и друзьями отмечал свой день рождения.

Выпускник Киевского общевойскового командного училища им.Фрунзе и юрфака Львовского университета им.Франко, начинавший службу в Забайкалье в 80-е, в 1992-м, будучи офицера Командно-разведывательного центра Разведуправления Прикарпатского военного округа, решил остаться на Украине. И принес присягу новому государству.

После участие в миротворческих, а потом военно-дипломатических миссия на Балканах, к концу 2000-х он возглавил Главное управление разведки МО Украины.

С президентом Виктором Януковичем общего языка не нашел. А сразу после его свержения уже и.о.президента Александром Турчиновым генерал Гвоздь был назначен главою Службы внешней разведки. Именно он был шефом СВРУ в трагический день крушения над Донбассом малазийского «Боинга», 17 июля 2014 года. А в апреле 2016-го президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении генерал-лейтенант с его высокого поста.

Виктор Гвоздь слишком много знал? Наверняка, немало.

Как слишком много знал и пилот штурмовика Су-25, ветеран АТО и обладатель ордена «Народный герой Украины» Владислав Волошин?

Бывший авиатехник первой эскадрильи 229-й бригады тактической авиации ВВС Украины в/ч А4465 Евгений Агапов в эфире «Радио «Комсомольская правда» в декабре 2014-го рассказал, что с военного аэродрома поселка Авиаторское в районе Днепропетровска 17 июля 2014-го, менее чем за 2 часа до авиакатастрофы, взлетело 3 штурмовика. Один из них был вооружен ракетами «воздух-воздух» типа Р-60. Им управлял тогда капитан Волошин. Вернулся штурмовик без ракет.

В марте 2018-го 29-летний майор-отставник Волошин, который исполнял обязанности директора «Николаевского международного аэропорта», как сообщало следствие, застрелился из «Макарова» со спиленным номером в своей квартире, где в это же время находилась также его жена и двое детей. При том украинские СМИ опубликовали переписку Волошина с неизвестным собеседником, где бывший пилот штурмовика допускал, что его «пристрелят раньше времени». Кстати, Героя он получил за то, что, будучи сбитым под Иловайском в августе, 4 дня пробирался к своим. А вот 19 июля 2014-го ( два дня спустя после катастрофы рейса МН17) был награжден орденом «За мужество» - за то, что сопровождал до взлетно-посадочной полосы подбитого ведомого (подбитый награды не получил, почему-то).

Во время следствия по делу о крушении малазийского Боинга следователи из Нидерландов успели задать вопрос бывшему летчику о причастности Волошина к катастрофе. Ответ, разумеется, был отрицательным. А вот на судебных слушаниях как свидетель он выступить уже не успел. Впрочем, а надо ли было это суду в Гааге?

Ведь другой ключевой свидетель, диспетчер из Днепропетровска, которая вела борт МН-17, Анна Петренко, практически сразу исчезла. Как утверждали по месту ее работы: улетела в отпуск, кажется в Дубаи. А из отпуска в родную диспетчерскую, похоже, уже не вернулась. Попытки и украинских и российских журналистов отыскать следы Петренко успехом не увенчались.

И только лишь летом 2019-го на одном из популярных интернет-ресурсов проскочила информация, что Анна Петренко давно сменила все «выходные данные» и под вымышленной фамилией якобы служила в системе ПВО... на юго-востоке Украины. Впрочем, подтверждение эта информация впоследствии не нашла. Как не нашлась и сама Петренко. Хотя аудиозапись ее переговоров с авиадиспетчером Ростова-на-Дону от 17.07.2014 в Гааге прозвучала. Летом 2020-го, на июньской сессии заседаний уголовной палаты окружного суда Гааги по делу гибели рейса МН17. Саму Анну «отыскать не удалось».

Как «не могут отыскать» в Нидерландах и данных космической разведки США — а ведь не раз сообщалось, что спутники американцев в тот трагический момент «пролетали» над данном сектором юго-востока Украины.

При том данные российской стороны, в частности, о характеристиках повреждений корпуса боинга и соотнесенности их с данными ЗРК, имеющимися у украинской и российской сторон, а также материалы расследований, в том числе и «КП», никого в Гааге не заинтересовали. И почему то это не удивляет.

Действительно, пока суд да дело, свидетели уходят, а точка зрения на причины катастрофы, похоже, выработано давно. И «покушаться на правду» высокий суд, кажется, не позволит никому...