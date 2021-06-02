Губернатор Камчатки: «Развитие дорожной инфраструктуры это безусловный приоритет для нас»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В среду, 2 июня, начал работу Петербургский международный экономический форум – ПМЭФ-2021. Одним из первых на мероприятии выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Политик поздравил всех с открытием этого масштабного мероприятия и ответил на вопросы корреспондента «КП» в рамках программы «Россия в движении».

Губернатор рассказал, что на форум Камчатка приехала с экономической повесткой, в первую очередь, касающейся благоустройства региона. Главной задачей властей на сегодняшний день является создание комфортной среды для местных жителей и доступной инфраструктуры для туристов, отметил Владимир Солодов.

«Комфорт города – это одна из приоритетных точек для нас», - заявил губернатор.

Особое внимание на Камчатке уделяется вопросам развития дорожных сетей и улучшению дорожных ситуаций, поскольку на сегодняшний день, это является одним из проблемных направлений.

«Развитие дорожной инфраструктуры это безусловный приоритет для нас. Связано это с тем, что дорог на Камчатке мало, дороги не очень хорошего качества, ну и связано с тем, что Камчатка один из самых автомобилизированных регионов России», - заявил Владимир Солодов.

Губернатор также добавил, что сейчас число ДТП превышает средний показатель по России и даже средний показатель по Дальнему Востоку, однако в регионе реализуется несколько масштабных мероприятий, которые уже к концу 2021 года должны дать первые результаты. В частности, к новому году планируется закончить работы на трассе, которая соединяет аэропорт и город Петропавловск-Камчатский.

«Именно здесь находятся основные точки концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. И ее завершение с освещением, с отбойниками, с правильно оборудованными пешеходными переходами позволит радикально снизить количество таких происшествий», - заявил губернатор.

Также Солодов отметил, что в регионе продолжают проводиться профилактические работы по разъяснению правил дорожной безопасности, на дорогах устанавливаются камеры видеофиксации нарушений.

Губернатор Камчатки рассказал, что в регионе нет железной дороги или трамваев, и общественный транспорт развит меньше личного. Это связано, в том числе с тем, что людей в регионе проживает не так много, а природные просторы здесь – необъятны. И именно личный транспорт позволяет жителям доехать до природных достопримечательностей, к примеру, до вулкана. Также личный транспорт выбирают те, кто предпочитают жить не в городской многоэтажке, а в частном доме, отметил Солодов. Политик добавил, что в регионе планируется развивать индивидуальной строительство и стремиться к расселению населения, тем более что география региона этому способствует.

В городах также планируется систематизировать движение. Наладить потоки общественного транспорта и сделать передвижение автомобилистов более комфортным и безопасным.

«Конечно, нам будет необходимо упорядочить транспортные потоки в самом городе: это и строительство цивилизованных парковок, это упорядочивание самого движения, потому что схема движения еще с советского времени была разработана, и конечно, она сейчас морально устарела», - отметил Солодов.

Губернатор добавил, что реализация всех проектов, касаемо развития дорожной инфраструктуры, решается не только специалистами, но и самими местными жителями, которые голосуют, какие участки дорог необходимо перестроить или отреставрировать, и пишут, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.