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Звезды2 июня 2021 14:45

«Он меня доведет»: писателя Бориса Акунина преследует пернатый маньяк

Автор бестселлеров про Фандорина пожаловался на птицу
Антонина ВЕТКИНА
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Автор бестселлеров про Фандорина пожаловался на пернатого маньяка

Автор бестселлеров про Фандорина пожаловался на пернатого маньяка

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Писатель Борис Акунин (Чхартишвили) более пяти лет в эмиграции: с его слов, он живет то в Великобритании, то в Испании, то во Франции. Во всех трех странах у автора бестселлеров про Фандорина есть собственные дома, между которыми он постоянно перемещается, ища литературного вдохновения.

2 июня Акунин поделился с почитателями своего таланта наболевшим. Вот уже продолжительное время его размеренную жизнь отравляет… чайка. Каждое утро ровно в половине седьмого нахальная птица будит писателя назойливым стуком в окно. Акунин называет чайку гоэланом, из чего можно сделать вывод, что все происходит во Франции (goéland — так французы называют больших морских чаек).

«Лупит клювом в окно. Кидание разнообразных предметов на нее впечатления не производит. Приходится окончательно просыпаться и вставать, - пожаловался писатель. - Потому что, если отогнать ее и снова лечь, пернатая гадина возвращается. Улетает, только когда уходишь из спальни».

2 июня Акунин поделился с почитателями своего таланта наболевшим. Вот уже продолжительное время его размеренную жизнь отравляет… чайка.

2 июня Акунин поделился с почитателями своего таланта наболевшим. Вот уже продолжительное время его размеренную жизнь отравляет… чайка.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впечатлительный Акунин стал думать о чайке все больше и больше. Изначально он считал, что природа намекает ему, что надо раньше вставать и творить, а не тратить время на сон попусту. Но однажды он рассказал о проблеме соседу-архитектору и тот сказал, что сталкивался с подобным и выход тут один: убить мучительницу. Как сосед и сделал, и даже предложил Акунину свой парабеллум.

Писатель отверг предложение, но, похоже, это только на время. Он вспомнил, что написал когда-то пьесу «Чайка» - мистификацию по мотивам бессмертного чеховского текста (по версии Акунина герой произведения Треплев не застрелился, а был убит и все пошло совсем по-другому). И теперь чайка мистическим образом мстит ему за глумление над классикой. «Мой текст заканчивается словами: «Я отомстил за тебя, бедная чайка!». Эту реплику теперь выстукивает мне в стекло гоэлан, - пишет теперь Акунин. - Теперь, если я застрелю желтоклювую сволочь, то сам превращусь в персонажа чеховской пьесы. А если не застрелю, то закончу, как Треплев (то есть застрелится. - Ред.). Она меня доведет».

Отчаянным усилием воли писатель возвращает себя в лоно здравого смысла и пытается принять собственное суждение, что докучающая ему птица олицетворяет совесть: «С другой стороны, надо же, чтобы за дверью каждого довольного человека стояла чайка и постоянно напоминала бы стуком, что не все коту масленица?» И приложил к своим размышлениям фотографию того самого гоэлана.

Серебристые чайки достигают веса 1,5 кг и отличаются агрессивным характером. Питаются в основном рыбой, мелкими грызунами, разоряют гнезда в птиц — в том числе других чаек. О преследовании чайками писателей ранее не сообщалось.

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