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В мире2 июня 2021 15:18

«Учитель года» покончила с собой, после того как попалась на интимной связи с двумя школьниками

Женщину сначала арестовали, но потом отпустили под залог
Евгений СУЧКОВ
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Лесси Гиллеспи работала учительницей старших классов более 20 лет.

Лесси Гиллеспи работала учительницей старших классов более 20 лет.

44-х летняя Лесси Гиллеспи из американского штата Алабама работала учительницей старших классов в школе округа Лоуренс более 20 лет. Причем, работала, судя по всему, хорошо и с душой: составила несколько авторских методик преподавания английского и даже получила звание «Учитель года» в 2019 году.

Для коллег она всегда была образцом для подражания, однако, как выяснилось позднее, у Лесси был свой маленький секрет — женщина любила внимание молодых парней. Настолько молодых, что по законам штата за связь с ними полагается до 10 лет тюремного заключения.

Долгие годы ей удавалось скрывать связи, однако 27 мая 2021 года педагог была арестована по обвинению в совращении малолетних, сообщает New York Post.

- Пока не можем рассказать о всех деталях случившегося, - заявил суперинтендант округа Лоуренс Джон Брет Смит, после того как Гиллеспи взяли под стражу. – Но могу ответственно заявить, что для школ нашего округа на первом месте всегда стоит безопасность и благополучие детей.

По версии следователей, Лесси в 2020 году несколько раз вступила в интимную связь с двумя учениками, которым на тот момент было 15 и 16 лет. Обвинение строилось только на их показаниях. Один из подростков рассказал стражам порядка, что мисс Гиллеспи зазывала его с одноклассником в свой кабинет, где все и происходило – прямо в стенах школы.

Несмотря на такие серьезные обвинения, суд постановил, что на время следствия педагога можно отпустить под залог. Она внесли 60 тысяч долларов (около 4,4 млн рублей) и была освобождена.

Однако уже в субботу, 29 мая, бывшую учительницу обнаружили мертвой в ее доме в городе Хиллсборо. Официальная причина смерти— самоубийство.

По мнению полицейских, женщина могла не выдержать развернутой против нее травли в социальных сетях и покончила с собой. Разбирательства по этому делу все еще продолжаются.

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