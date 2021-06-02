Российский экологический оператор установит по всей стране 10 тысяч фандоматов

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, до 2022 года в российских регионах будут установлены 10 тысяч фандоматов. Фото: предоставлено ППК РЭО.

В России в 2022 году появится сеть фандоматов (специализированных автоматов для приема перерабатываемых отходов). Их по всей стране установит Российский экологический оператор. В такие автоматы можно будет сдать использованную пластиковую, стеклянную и алюминиевую тару и получить за это специальные бонусы. Бонусы затем можно будет потратить в магазинах. Вторсырье отправится на переработку, а изготовленные из него изделия поступят в продажу и обретут вторую жизнь. В среду, 2 июня, РЭО презентовал проект «Фандоматы» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, до 2022 года в российских регионах будут установлены 10 тысяч фандоматов. За один день работы такой автомат способен принять до 600 единиц тары.

- Проект развивается по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в декабре 2020 года. Согласно этому поручению в городах с населением более 100 тысяч человек рекомендуется развивать сеть фандоматов и пунктов приема отдельных фракций. Поэтому мы и разработали в РЭО систему сбора тары через сеть фандоматов по всей России, - рассказал Денис Буцаев. - Мы хотим сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла. Повысить охват населения раздельным сбором отходов, увеличить процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом снизить объем захоронения отходов.

В фандоматы можно будет сдавать чистые стеклянные и пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Фото: предоставлено ППК РЭО.

Фандоматы будут устанавливаться в жилых домах, торговых центрах и общественных пространствах. В них можно будет сдавать чистые стеклянные и пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Взамен будут начисляться специальные бонусы — скидки или баллы, которые человек затем сможет перевести в деньги и потратить в магазинах. Переговоры об этом сейчас ведутся с крупнейшими торговыми сетями России, в том числе с «Перекрестком», «Магнитом», «Пятерочкой», «Глобусом и другими. Участие в проекте принимает Ассоциация компаний розничной торговли.

Пилотный проект уже обкатывается в трех регионах России: первые фандоматы в 2020 году установили в Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях. Планируется, что в следующем году фандоматы появятся еще в семи регионах. Эксперты подсчитали: за год фандоматы будут собирать около 78,9 тысяч тонн отходов, что обеспечит утилизацию 1,7% от общего объема ТКО в России. На финансирование проекта будет направлено 6 миллиардов рублей.

Несколько фандоматов установили на площадках Петербургского международного экономического форума. Средства, вырученные за сданную тару, можно будет направить на благотворительность. Деньги, которые конвертируют с собранной во время ПМЭФ тары, перечислят в фонд Константина Хабенского.

Компания Российский экологический оператор была создана в 2019 году по Указу президента РФ Владимира Путина. Ее главная задача — создать в России комплексную систему обращения с ТКО. Согласно национальному проекту «Экология» к 2030 году в нашей стране должны сортироваться до 100% твердых бытовых отходов. Кроме того, объем ТКО, направляемых на полигоны для захоронения, должен быть снижен в два раза. Этих показателей невозможно достичь, не создав экономику замкнутого цикла. Поэтому одна из основных сфер деятельности РЭО — создание структуры вторичной переработки отходов и стимулирование инвестиций в сфере обращения с ТКО.