Судан расхотел иметь у себя российскую базу

Проект договора обсуждался еще с прежним лидером Судана Омаром аль-Баширом, свергнутым в 2019 году в результате переворота Фото: EAST NEWS

Начальник генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, выступая во вторник по одному из местных телеканалов, заявил, что его страна пересмотрит соглашение с Москвой о создании на суданском побережье военно-морской базы России. Проект договора обсуждался еще с прежним лидером Судана Омаром аль-Баширом, свергнутым в 2019 году в результате переворота. Тем не менее, в минувшем декабре нынешние военные власти подтвердили согласие на открытие нашей базы, но вот теперь вдруг развернулись «налево кругом».

- Ряд статей документа несет некоторый вред национальным интересам, - пояснил глава генштаба. - Мы пойдем на пересмотр данного соглашения, чтобы учесть нашу выгоду.

Для российской стороны этот африканский демарш, судя по всему, оказался неожиданным. «Да, мы видели эти заявления, по дипломатическим каналам с суданской стороной находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД РФ тоже осторожно подтвердили, что «изучают решение Судана».

Чем же суданцам не угодил договор? Предполагалось, что правительство страны предоставит на побережье Красного моря территорию для базы ВМФ России, на которой одновременно могло находиться не более четырех кораблей и 300 человек персонала - моряки и обслуга. Эта база нужна для наблюдения за важнейшим мировым торговым путем, идущим через Суэцкий канал. Взамен Москва в течение 25 лет (срок действия договора) обязалась поставлять Судану вооружение и военную технику.

По мнению вице-президента Лиги военных дипломатов России Владимира Винокурова, суданские власти сменили курс под давлением США. «Они просто не хотят допустить в эту страну нас и Китай», - полагает он.

Собственно, этого не скрывают и в самом Судане. «Прежний правитель, Омар аль-Башир, враждовал с США. Теперь же наше государство исключено из американского списка стран-спонсоров международного терроризма, и мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада», – откровенно заявил начальник генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн.

Ближайшие переговоры покажут, насколько далеко готовы пойти суданцы: начнут выторговывать для себя дополнительные преференции или в угоду США полностью откажутся от выгодной сделки по базе.