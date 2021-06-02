Звёзды на «Детской Новой волне»: Дава столкнулся с бывшей, а Алсу показала подросших дочерей

Дава и его экс-подруга звезда соцсетей Карина Кросс Фото: Мария РЕМИЗОВА

В этом году «Детская новая волна» в Артеке прошла в экспериментальном формате. Помимо звёзд эстрады в жюри заседали блогеры. Так совпало, что в высоком ареопаге оказалась бывшая парочка - блогер и певец Дава и его экс-подруга звезда соцсетей Карина Кросс.

Друзья расстались не очень хорошо, поэтому за кулисами конкурса не общались.

- Мне было обидно, когда говорили, что у тебя вайны какие-то несмешные, вот у Давы лучше. А то, что Даве я это написала, никого не волнует. Я просто отдавала лучший материал ему. Долгий период времени я очень много отдавала, - в прошлом году жаловалась Кросс в интервью для YouTube-канала «Пушка» Ксении Хоффман.

- Дава просто привык, что ты отдаешь и ничего взамен не просишь. Это не финансовые вопросы. Это чисто моральная сторона. Я ни в коем случае на него не обижаюсь. Тогда да, была обида, сейчас уже нет. Я для него многое делала по факту. То есть, я ни для кого так много не делала, как для него. Потому что я его считала не просто другом, а братом. В итоге он рос, а я нет. Я писала, я всё снимала. Всё делала я,- подчёркивала в своих интервью Кросс.

В жюри в этом году была и красавица Алсу. Певица приехала в Артек вместе со своими дочками - Микеллой и Сафиной.

Последняя скромно сидела в зале. А младшая дочь Алсу Микелла хочет быть звездой, как и мама.

Алсу показала подросших дочерей Фото: Мария РЕМИЗОВА

Девочка за последний год повзрослела, расцвела и все больше напоминает свою знаменитую маму.

- Мама подсказывает мне не только в творчестве, но и по стилю. Я частенько беру вещи из ее гардероба, - призналась kp.ru Микелла Абрамова. - Правда о поездке на «Евровидение» я не мечтаю. Мне хочется, чтобы у меня был свой путь.

Напомним: обладателем Первого места на «Детской Новой волне» (приз – цифровое пианино) стала Татьяна Меженцева (Россия). Второе место (приз – ультрабук) заняла Софи Сингх (Индия), третье (приз – комплект для звукозаписи) Каринэ Меграбян (Армения).

Приз зрительских симпатий получил Валерий Кузаков (Россия).

Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (профессиональный синтезатор) был вручен Милане Пономаренко (Россия).

Каждый финалист «Детской Новой волны – 2021» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» - путёвки в «Артек» на 2022 год.