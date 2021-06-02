В Омске открыт Центр социальной адаптации для особенных детей

Здание Центра подарил благотворительной организации меценат Фото: БЦ «Радуга»

В Омске торжественно открыли Центр социальной адаптации Благотворительного центра «Радуга». В полностью отремонтированном здании собралось много посетителей: подопечные, для которых предназначен Центр, представители центра помощи детям «Радуга», общественники, депутаты, СМИ.

Здание Центра – трехэтажный коттедж стоимостью около 35 миллионов рублей – подарил благотворительной организации меценат. По словам руководителя «Радуги» Валерия Евстигнеева, благотворитель переезжает в другой город и у этого дома могла быть другая судьба, но предприниматель предпочел передать его для оказания помощи больным детям.

Вот уже два года подопечные «Радуги» - дети с самыми разными особенностями здоровья - получают помощь в хосписе «Дом радужного детства». Здесь малыши - и что важно их мамы - проходят реабилитацию в режиме стационара. Но в «Радуге» уже давно мечтали о создании дополнительного центра - где дети могли бы продолжать поддерживающие процедуры уже в амбулаторном режиме.

Помощь здесь смогут получать семьи с подопечными центра не только из Омска, но и из районов области Фото: БЦ «Радуга»

«Нашим подопечным детям реабилитация нужна постоянно. В комплексе «Дом радужного детства» и Центр социальной адаптации дают хороший результат. Работа направлена на психологический, физический и на духовный аспекты. Курс лечения рассчитан на три недели и включает в себя: занятия адаптивной и лечебной физкультурой, массаж, шесть процедур физиолечения, ароматерапию, монтессори-терапию и работу с психологом», - рассказал о Центре Евстигнеев.

Первых ребят, которым требуется продолжить курс реабилитации после хосписа «Дом радужного детства», примут в центре уже через месяц. К этому времени должны появиться специалисты, которые будут помогать тяжелобольным детям, оборудование и программы лечения.

В этом уникально здании помощь смогут получать семьи с подопечными центра не только из Омска, но и из районов области. Для этого в коттедже предусмотрены комнаты для проживания, где дети с родителями в формате дневного стационара могут продолжить занятия. По словам Валерия Евстигнеева, это важно для тех детей, которые уже получили какие-то навыки, но их нужно развивать и закреплять. К этому делу должны подключиться иностранные специалисты, как только откроют границы.

Первых ребят, которым требуется продолжить курс реабилитации после хосписа «Дом радужного детства», примут в центре уже через месяц Фото: БЦ «Радуга»

«Мы ждем специалистов из Австрии и Китая. Когда они приедут, посмотрят наших детей, решат, какие методики будут полезны — мы убедимся, что они не запрещены Россией и тогда допустим иностранных коллег-реабилитологов к нашим детям», — рассказал Валерий Евстигнеев.

Курс лечения здесь будет рассчитан на три недели. За это время подопечные пройдут курс массажа, физиолечения и ароматерапии. С детьми и родителями поработают психологи. Специалисты постараются выявить все изменения в состоянии каждого ребенка, сокрректируют нагрузку и сделают все, чтобы улучшить навыки, которые они получили в хосписе.

Фото: БЦ «Радуга»

«Атмосфера как дома! Для нас всё оборудовано. Есть пандусы для ребенка — он поднимается, держится», — поделилась впечатлениями Олеся Казанцева, мама одного из детей.

Помочь омскому хоспису «Дом радужного детства» помогать тяжелобольным детям, мамам и семьям может каждый. Сделать это проще всего на сайте организации.