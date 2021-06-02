"Сказывается на внешности": близкий друг раскрыл правду о болезни Андрея Данилко

Андрей Данилко пользовался бешеной популярностью в середине нулевых

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, несколько лет борется с тяжелым недугом. В какой-то момент артист сильно располнел и прекратил гастрольную деятельность. Поклонники забили во все колокола - мол, их кумир борется с онкологическим заболеванием. Близкий друг звезды раскрыл правду о его состоянии.

Андрей Данилко пользовался бешеной популярностью в середине нулевых. Ни один концерт не обходился без Верки Сердючки. Именно в ее образе выступал певец. "Андрей безумно талантлив, он может придумать что-то гениальное буквально за секунду. Он Богом поцелованный. Андрей очень добрый, невероятно щедрый, отзывчивый, ранимый, тонко чувствующий правду", - сообщил Юрий Никитин.

Поего словам, Данилко работал на износ, давая по 50 концертов в месяц. Но в какой-то момент звезде стало так плохо, что 47-летний исполнитель не мог выходить на сцену.

"На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой", - рассказал близкий друг и продюсер исполнителя в интервью Дмитрию Гордону на YouTube.

Данилко по сей день не пришел в себя. "Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности. Андрей сильно переживает", - добавил Юрий.

Ранее Андрей Данилко делился подробностями личной жизни. По словам звезды, перемены в его внешности связаны с недугом. Сейчас артист ведет активную борьбу с недугом. "Я занят своим лечением. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить", - говорил он.