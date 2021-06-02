Не для Москвы и Сочи: льготную ипотеку на новостройки могут продлить, но на новых условиях

В верхах активно обсуждают продление программы льготной ипотеки на новостройки. Но условия ее, скорее всего, изменятся. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В верхах активно обсуждают продление программы льготной ипотеки на новостройки. Но условия ее, скорее всего, изменятся. Источники говорят о возможном повышении льготной ставки и уменьшении максимальной суммы кредита. Что это все означает для тех, кто хотел бы в перспективе купить новое жилье?

КАК СЕЙЧАС

Пока программа льготной ипотеки на новостройки, которая была запущена как одна из антикризисных мер в начале пандемии, действует до 1 июля 2021 года. Ставка по ней — не более 6,5% на весь срок кредита. Но реально ссуду можно получить и на лучших условиях: де-факто банки предлагают ставки и от 5,3-5,5%. Размер льготного кредита сейчас — до 12 миллионов в Москве с областью, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, до 6 миллионов — для остальных регионов.

Программа оказалась крайне популярной. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за 13 месяцев по ней выдано более 500 тысяч кредитов на сумму более 1,5 триллионов рублей, в том числе 150 тысяч уже в 2021 году.

Вкупе с падением рубля и ставок по депозитам, льготная ипотека неплохо поддержала рынок новостроек. Он не только не загнулся (были такие опасения в марте-апреле 2020 года) — в некоторых регионах, включая столицы и Сочи, начался ажиотаж и стремительный рост цен.

По данным Росстата на начало апреля, цены на новостройки в годовом выражении выросли в среднем по стране выросли на 17,6%. На вторичном рынке, который подтянулся следом, – на 13,6%. Получается, что доступнее жилье так и не стало: рост цен съел всю выгоду от низких ипотечных ставок.

При этом значительная доля выдач льготных кредитов приходится на мегаполисы и особенно на Москву. По данным Банка ДОМ.РФ, каждый третий кредит на рынке новостроек в январе-апреле выдавался в столице.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Окончательное решение пока еще не принято. И скорее всего, будет принято в течение июня.

По словам источников в правительстве и финансовой отрасли, сейчас обсуждаются такие варианты. Программу продлить, но со ставкой в 7-7,5% (пропорционально росту ставки ЦБ). А возможную сумму кредита уменьшить до 3 млн рублей для всех регионов.

Называется и альтернативный вариант — льготную ипотеку для всех не продлевать, но расширить «Семейную ипотеку», распространив ее и на семьи с одним ребенком.

Ранее предлагалось продлить новостроечную программу только в части регионов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла 24 таких региона, где разгона цен на жилье не произошло и поддержка со стороны государства по -прежнему нужна. Буквально на днях главы 12 регионов обратились в Минстрой и Совет Федерации с просьбой программу льготной ипотеки у них оставить (Москвы и области среди этих регионов нет).

Эксперты уже подсчитали, что уменьшение возможной суммы кредита фактически и есть продление программы «не для всех»: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и некоторых других наиболее популярных городах на три миллиона просто нечего купить.

ЧТО ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ

- Есть регионы, где строительство идет, конкуренция на рынке застройки есть, но население достаточно бедное. Конечно, эти регионы надо бы поддержать, с помощью льготной ипотеки мы не раскручиваем там никоим образом повышение цен, но повышаем доступность жилья. Поэтому вариант, при котором тем или иным образом будут поддерживать региональных покупателей жилья, мне кажется наиболее реальным. Это важно: люди задерживаются в своем регионе, не стремятся оттуда уехать. И это особенно важно для небольших городов, которые «пылесосятся» крупнейшими городами-миллионниками. Программа льготной ипотеки стимулирует новую застройку в таких городах, - считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Что касается возможного уменьшения кредитного лимита, то, на мой взгляд, это еще и попытка снизить кредитные риски. То есть, граждан, которым нужно жилье в городах с дорогостоящей недвижимостью, побуждают прежде всего рассчитывать на свои средства, а льготную ипотеку рассматривать как «последнюю милю». Есть сбережения — но на квартиру в Москве или Питере не хватает. Или есть уже квартира, но нужна побольше или в другом районе. Риски, что такие люди не выплатят ипотеку, достаточно низки. Человек, который смог скопить существенную сумму, скорее всего, финансово грамотен и у банка проблем с ним не будет.