Что пишут о хоккеистах сборной Канады дома перед матчем против России на ЧМ: Кто же там играет за нас?

Что же это за сборная Канады, которая чуть не уехала домой вместе со шведами после группового этапа? Фото: REUTERS

Наш голкипер уже вытащил две игры против «Каролины» и его «Тампа» повела в четвертьфинальной серии – 2-0.

А про чемпионат мира в Риге сообщают только специализированные хоккейные издания Северной Америки. При этом The Hockey News называет последнюю игру канадцев против финнов (2:3 Б) очень слабой и напоминает, что «кленовые листья» чудом оказались в плей-офф. Обозреватели отмечают, что Канада дважды вела в матче, но отдала победу.

Что же это за сборная Канады, которая чуть не уехала домой вместе со шведами после группового этапа? Как сказал в одном из комментариев Вячеслав Фетисов, в канадской команде нет ни одного известного игрока и ее надо проходить без вопросов. Кто же там играет?

Если посмотреть состав, то все хоккеисты выступают в НХЛ, но в тех клубах, которые откровенно не попали в Кубок Стэнли. Известных имен действительно нет. Мы посмотрели, что даже лидеры сборной Канады отнюдь не на первых ролях в своих клубах.

Берем трех лучших бомбардиров сборной Канады на ЧМ. Так вот, Коннор Браун, набравший на групповом этапе ЧМ 10 очков (2 гола + 8 передач), в своей «Оттаве» не входит даже в тройку самых результативных игроков. Адам Хенрик 9 (4+5) в списке бомбардиров «Анахайма» закончил регулярный сезон НХЛ на четвертом месте. Точно так же, как и Эндрю Манджапане 8 (4 +4) из «Калгари». Остальные хоккеисты сборной Канады еще менее заметны. Словом, средненькие игроки, из которых Жеррар Галан так и не успел слепить команду. Чем и надо воспользоваться сборной России в матче ¼ финала.

Букмекеры, кстати, отдают победу в матче сборной России с вероятность 50 процентов в основное время (1.77) и 22 процента в дополнительное (4.80). Оставшиеся 28 процентов остаются Канаде (3.60).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Состав сборной Канады на ЧМ-2020 по клубам

Вратари: Дарси Кемпер, Эдин Хилл (оба — «Аризона»), Майкл Дипьетро («Ванкувер»).

Защитники: Джейкоб Бернард-Докер («Оттава»), Николас Бедин («Чикаго»), Марио Ферраро («Сан-Хосе»), Колин Миллер («Баффало»), Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA), Брейден Шнайдер («Рейнджерс»), Трой Стечер («Детройт»), Шон Уолкер («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джарет Андерсон-Долан («Лос-Анджелес»), Коннор Браун («Оттава»), Майкл Бантинг («Аризона»), Макс Комтуа («Анахайм»), Джастин Дэнфорт («Коламбус»), Диллон Дюбе («Калгари»), Лиам Фуди («Коламбус»), Брэндон Хагель («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Эндрю Манжипан («Калгари»), Ник Пол («Оттава»), Коул Перфетти («Виннипег»), Брэндон Пирри («Чикаго»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»).