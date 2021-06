В перевод "Брата" для Netflix вернулось слово "бандеровец" - на этом настояли украинцы

Кромсать выдающийся и насыщенный афоризмами текст Балабанова Netflix не стал

Выход дилогии «Брат» и «Брат-2» на платформе американского стримингового сервиса Netflix вызвал настоящий фурор. Все бросились смотреть, как же там перевели коронные панчи Алексея Балабанова про чернокожих, бандеровцев, евреев и русские поговорки, которыми сыплет глава ОПГ Круглый.

Надо признать, что кромсать выдающийся и насыщенный афоризмами текст Балабанова Netflix не стал. Большинство смелых оборотов и правда остались неизменными. Или были переведены, скажем так, художественно — для понимания нерусскоязычной аудиторией. Только вот зачем, до сих пор непонятно. Ведь в США, как мы все думали, «Брат» и «Брат-2» посмотреть нельзя. «Проект недоступен на территории вашей страны» — такую надпись видят американские подписчики, которые хотят посмотреть фильм.

Оказалось, что обе картины доступны для подписчиков только на территории России и стран СНГ. Именно для них, как ни странно, и сделан англоязычный перевод.

Самые неполиткорректные и острые фразы в нем теперь выглядят так.

«Не брат ты мне, глист черножопый» (You're not my brother, you black ass worm)

«Я вообще не большой фанат евреев» (I'm not a big fan of the Jews)

«Ваша американская музыка — говно. Зачем споришь? Я сказал, музыка говно. А ты споришь. Да и вы все... Скоро ваша Америка выкусит. Мы сотрём улыбку с ваших самодовольных рож. Понял?» (Your American music is shit. Why argue? I said, the music is shit. And you argue. Yeah, and you too... Soon your America is going to bite it. We're going to wipe the smiles off your smug faces. Got it?)

Социально-философский диалог о восприятии расового неравенства, что произошел у костра в Америке («Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры»), тоже оставили неизменным. Только купировали выкрик Багрова «Негр, гоу! Гоу!»).

Некоторые русские поговорки сотрудники сервиса тоже перевели, как смогли.

«Когда мужа нет, жена веселится» (When the hubby's away, the wife does play)

«Если любишь мед, то научись любить пчел» (If you like your honey sweet, then learn to like the bees)

«Не тот счастлив, кто с деньгами, а тот, кому жена не изменяет» (Not the man with the money that's happy, but the man whose wife doesn't cheat)

«Ну, Татарин, жизнь висит на нитке, а он думает о хлебе» (His life is hanging by a thread, but he is thinking about bread)

«Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке» (Bite off more than you can chew, you wind up in the zoo)

Одна из пророческих линий сюжета, связанная с противостоянием Багрова-старшего и украинских бандитов («Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!») в США, претерпела корректировку. Так, выражение «бандеровец» заменили на более толерантное «украинский нацистский коллаборационист» (Ukrainian Nazi collaborator).

И это, как оказалось, не устроило публику из Украины!

Волшебная сила фейсбука исправила недочет. Украинские «патриоты» завалили жалобами Netflix с требованием вернуть точную формулировку — именно бандеровцы. Откликнулся сотрудник сервиса, проживающий в Киеве, Арсен Костенко. Теперь вместо «украинские нацистские коллаборационисты» в английских субтитрах значится слово «бандериты» (Banderite).

Настаивать на том, чтобы представителей украинской мафии в фильме называли именно постыдным выражением, связанным с именем палача Степана Бандеры, что страстно служил нацистам, довольно странно в наше время. Чай, не в оккупированном Львове дело происходит. Но именно этого жители современной Украины и потребовали. И посчитали успех очередной перемогой.

«Украинцы вместе — сила», — констатировала член фракции «Голос» Верховной Рады, снабдив победоносный пост в фейсбуке смайликами и сердечком.