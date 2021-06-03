Объявлены победители всероссийского конкурса Агропродовольственного фонда «СВОЁ» «Фермерский грант»

Президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

31 мая в 15 регионах России завершилось обучение в «Школе фермера», федеральном образовательном проекте, организованном Россельхозбанком, а также были подведены итоги всероссийского конкурса «Фермерский грант», организованного Агропродовольственным фондом «СВОЁ». По этому поводу в пресс-центре ТАСС состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, в которой приняли участие: заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота, а также (по видеосвязи) представители региональных комиссий и победители конкурса из числа выпускников «Школы фермера».

«Фермер – это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения к тому, что ты делаешь, здесь ничего не получится. Труд фермера – очень благородный и крайне необходимый. В то же время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера» – сказал в приветственном слове Борис Листов, председатель правления Россельхозбанка.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут добавила, что малый агробизнес – один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Его росту во многом способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе направлен образовательный проект «Школа фермера», который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России.

«Важно, что «Школа фермера» дает прикладные и конкретные знания, которые позволяют предпринимателям реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями», - отметила замминистра сельского хозяйства.

На видеоконференции с регионами председатель правления банка Борис Листов объявил, что РСХБ принял решение масштабировать образовательный проект. «Школа фермера» – это путевка в профессию, очень нужную для нашей страны. Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить проект «Школа фермера». Уже через несколько месяцев, в сентябре, Россельхозбанк запустит третью волну обучения в «Школе фермера». А чуть позже – четвертый поток. Мы планируем, что до конца года обучением в «Школе фермера» будет охвачено более 40 регионов и будет подготовлено еще более 1200 фермеров», – сказал Борис Листов.

Конкурс «Фермерский грант», проходивший в 15 регионах страны, был создан для выпускников «Школы фермера». Для участия в конкурсе слушатели должны были предоставить бизнес-планы своих будущих проектов и получить самые высокие оценки региональных отборочных комиссий. В каждом из регионов было выбрано по 3 победителя. Главный приз конкурса, грантовую поддержку, можно использовать в качестве первого взноса для получения государственной субсидии на развитие своего бизнеса. Вместе со знаниями и практиками, полученными во время учёбы в «Школе фермера», начинающие предприниматели получают серьезную финансовую поддержку.

«Проект Россельхозбанка “Школа фермера” – прекрасная возможность набраться необходимых теоретических и практических знаний для развития своего фермерского хозяйства. Денежная премия, которая была сегодня вручена, даст возможность полученные знания сразу же применить. Основная цель Агропродовольственного фонда “СВОЁ” – делать всё возможное для стимулирования производства вкусной и качественной отечественной сельхозпродукции», – сказал Андрей Даниленко.

Россельхозбанк впервые открыл «Школу фермера» 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию. Участникам первого потока стали 114 человек, второго – 352.