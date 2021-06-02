Государство выдаст по 10 тысяч рублей на школьника не с 7 лет, а с 6

Владимир Путин с членами Кабмина обсудил выполнение социальных программ. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«КОПЕЕЧКУ НАДО ВКЛАДЫВАТЬ! ПОСТЕПЕННО, АККУРАТНО»

Владимир Путин с членами Кабмина обсудил выполнение социальных программ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что с 15 июня начинается прием заявок на компенсацию для родителей половины стоимости путевок для детского отдыха. Обратиться за компенсацией смогут и родители, которые купили путевки для своих чад заранее - зимой или весной, до объявления старта программы.

В Правительстве пояснили, как получить средства:

1. Надо взять в детском лагере документы, подтверждающие, что ребенок ездил по путевке отдыхать.

2. Через портал Госуслуг подаем бумаги, их принимают до 20 октября.

3. Региональные штабы проверяют информацию и согласовывают выплату с Ростуризмом.

4. Деньги переводятся только на карту "Мир".

5. Можно получить 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

- По данным министерства просвещения, с 1 января по 24 мая было куплено 255 тысяч путевок. Уже выделены 4,5 млрд. рублей на их частичную компенсацию, - рассказал Дмитрий Чернышенко.

- То, что сделало правительство — правильный шаг. Надеюсь, что технически будет выполнено безупречно, - прокомментировал Путин.

Кстати, пару недель назад Чернышенко во время доклада президенту обмолвился, что в долину гейзеров на Камчатке нельзя пускать много туристов - «вытопчут все». Президент оскорбился такими словами: «Будто совсем какие-то уже люди (туристы — ред.), которых мы не хотим там видеть». Путин тогда рассказал, что в других странах, в аналогичных парках «не вытаптывают ничего». Главное — организация. После этого премьер Михаил Мишустин поручил Чернышенко съездить на Камчатку и лично посмотреть, как можно улучшить достопримечательность.

На совещании стало известно, что правительство подправило проект постановления о разовой выплате семьям с детьми-школьниками. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Нарастим инфраструктуру (в 2021 году — ред.) в долине гейзеров, - доложил Путину Чернышенко, вернувшийся с Дальнего Востока. - Увеличим количество дорожек и смотровых площадок. В ближайший год ждем на 20% больше туристов - за счет правильной организации, но без роста нагрузки на природу.

- Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке. Копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратно. По плану работать, вот и все, - посоветовал Путин.

ДЕНЬГИ ШЕСТИЛЕТНИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

На совещании стало известно, что правительство подправило проект постановления о разовой выплате семьям с детьми-школьниками. По 10 тысяч рублей получат и те родители, у которых чадо идет в 1-й класс шестилетним.

Путин обратил внимание, что первоначально выплата касалась «детей, которым исполнилось 6 лет в марте текущего года».

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что этот момент «скорректировали». «Выплаты получат родители детей, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября», - добавила Голикова.

- То есть проект указа придет исправленный и смогут получать эту поддержку дети, которые (нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, - резюмировал Путин.

Выплату получат 19,5 млн. детей от 6 до 18 лет.

ДЕТОРОДНАЯ ДОТАЦИЯ

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько абортов получится избежать с новыми дотациями. С 1 июля власти будут доплачивать малообеспеченным беременным по половине регионального прожиточного минимума.

- В среднем, это 6351 рубль. 1 января пособие будет пересчитываться. Чтобы его получить, достаточно подать заявление на Госуслугах. По нашим оценкам, 100 тысяч женщин решат сохранить ребенка, - заявила Голикова.

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