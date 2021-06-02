Экс-жена телемагната и долларового миллионера Арцибашева: «Это было спланированное убийство»

Владимир Арцибашев с женой Анжелой и дочками Аней и Ксюшей Фото: Личный архив

«Комсомолка» уже сообщала о том, что московская клиника попала под подозрения правоохранителей. Мы писали о данном учреждении в связи с недавним громким скандалом: жена ученого и телеведущего Нурбея Гулиа Тамара скончалась после лечения в «Медицине 24/7», в трагедии ее супруг обвиняет клинику и уже возбуждено уголовное дело. С этой же клиникой судится семья другого знаменитого умершего пациента – продюсера Арцибашева.

Телевизионный деятель, продюсер культовой в 90-е годы программы «Телешоу 50х50» погиб 3 октября 2019-го года в столичной частной клинике.

17 июня Савеловский суд Москвы должен вынести решение (если ответчики не придумают очередную причину для проволочки) по «делу Арцибашева». История беспрецедентна не только заявленным иском в размере 60 миллионов рублей за его смерть, но и всплывающими в деле шокирующими подробностями.

Ответчиком по иску дочерей Владимира Арцибашева выступает эта же клиника. Вот, что нам рассказала экс-жена телемагната и долларового миллионера Анжела.

- В прессе писали: после внезапной смерти Арцибашева 3 октября 2019-го года все его многомиллионное имущество оказалось отписано чужим людям - на неких Екатерину Шакину и Александра Ковшова.

- Не так. Вступившим в силу завещанием, составленным еще в декабре 2017 года, всё имущество Владимир Николаевич завещал мне и детям (помимо дочерей Ксении и Анны есть еще взрослый сын Денис. Я не его мама, но мы в прекрасных отношениях. Денису, по завещанию, доставалась одна из квартир). Наследство значительное: квартиры, автомобили, доли в бизнесе в России и Америке, крупные суммы на денежных счетах и так далее…

Владимир Николаевич с дочками Фото: Личный архив

В последние годы у Владимира Николаевича были проблемы со здоровьем, в ночь на 10 июня 2019-го дома в Москве случился инсульт. На «Скорой помощи» мы успели поместить его в государственную больницу № 50 по месту жительства, где его спасли. Буквально на другой день к нему в реанимацию приходил Александр Ковшов (абсолютно незнакомый для моей семьи человек) - представился замдиректора клиники «Медицина 24/7», и другом Екатерины Шакиной. А Шакина несколько лет, будучи грамотным финансистом и работая на высокой позиции в финансовом департаменте крупной компании, консультировала Арцибашева по вопросам бизнеса и инвестиций. Теперь, узнав о его тяжелом состоянии, прилетела в Москву и явилась в больницу. И они похищают Арцибашева из больницы в неизвестном направлении.

- Вы обратились в полицию?

- Разумеется. В полиции Хорошевского района заявление о пропаже человека 7 июля 2019 года официально зарегистрировали, а дальше - тишина. Лишь под моим нажимом, наконец, опросили Шакину. Она явилась со своим адвокатом – принесли фото Арцибашева. Предъявили в качестве доказательств, что он живой. Спрашиваю оперуполномоченного Евгения Поликарпова: «Есть ли положенный в таких случаях официальный протокол? В присутствии понятых, подтверждающих: что человек действительно жив и здоров, а фото не снято, к примеру, пять лет назад?!». Разумеется, такого протокола не оказалось. Все телефоны Арцибашева, любая связь с ним были отключены.

Владимир Арцибашев с женой Анжелой и дочкой Аней Фото: Личный архив

Много позже – Арцибашева уже не было в живых – начала всплывать страшная правда. Удалось (документально) установить следующее: 3 августа 2019ого года мужу выписывают новый паспорт, почти сразу оформлены доверенности на Шакину и Ковшова, (Информация о доверенностях есть в открытом доступе федеральной нотариальной службы). Якобы Арцибашев добровольно предоставляет им право распоряжаться всем своим имуществом! По поддельной подписи (факт установлен экспертизой) продан наш внедорожник. Выставили на продажу квартиру в Екатеринбурге. С новых банковских карт, полученных взамен якобы утерянных, снимаются деньги со счетов. В последний раз – за 10 часов до смерти Володи, 4 млн рублей и 60 тысяч долларов, все банковские выписки нам прислали по запросу.

- Зачем потребовалось выписывать новый паспорт?

- Да потому что прежний не смогли найти, он находился дома в сейфе.

- Как Арцибашев попал в частную клинику и как вы сумели его там найти?

- Как следует из документов, его привезли в два часа ночи на «скорой помощи» без опознавательных знаков 21 сентября, лишь на пятые сутки (!) после повторного инсульта. Оказавшийся ночью в клинике «по случайности» Александр Ковшов от имени Арцибашева подписывает …договор на его госпитализацию, не имея на это никаких юридических прав и оснований! А нашли мы его в этой клинике благодаря действиям полиции Нахабино, устроившим засаду на даче и выловившим некоего Николая Карру, нанятого Шакиной для присмотра за Арцибашевым.

Юридически пребывание Арцибашева в клинике без согласия родственников считается незаконным лишением свободы! Однако, его там не только продолжали удерживать, но несмотря на требование прокуратуры, не допускали к нему ни дочерей и сына, ни даже независимых врачей для осмотра, не предоставляли поэтапный эпикриз. Затем и вовсе ввели в состояние искусственной комы. Чтобы не позволить дочерям перевести отца в Институт Склифосовского, а потом в США. Все это - под лозунгом «в интересах пациента», который, по письменному утверждению главврача клиники Серебрянского, якобы был не транспортабелен. Эту ложь развенчали две экспертизы, независимыми экспертами установлено - Арцибашев до последней минуты жизни был транспортабелен!

…3 октября 2019 года в прокуратуре Симоновского района сказали, что мы можем, наконец, к нему пройти. Дочь заплакала от счастья. Позже окажется, что Володя умер за полчаса до нашего приезда в больницу. Но сообщили нам об этом лишь поздно вечером, а до этого держали в коридорах – мол, ожидайте. Все, что происходило с моим мужем Владимиром Арцибашевым с момента его похищения 17 июня 2019 года до дня его смерти 3 октября этого же года, дает мне основания утверждать: это было спланированное убийство!

Продюссер дружил со многими звездами российской эстрады Фото: Личный архив

- С какой целью?

- Если бы мы вытащили его живым, придя в себя, начал бы давать показания. Назвал бы всех, кто вывез его из дома и пытался завладеть имуществом, рассказал бы о манипуляциях в клинике. Теперь за него говорят экспертизы, доказывающие вину учреждения в преждевременной смерти Арцибашева. Мы подали иск, требуем компенсацию. 60 миллионов рублей!

- Директору другой клиники («Феникс» в Лобне), где по аналогичной схеме погиб известный актер Дмитрий Марьянов, присудили выплатить компенсацию родственникам погибшего в размере 1 (одного) миллиона рублей. Как полагаете, в какую сумму российский суд оценит жизнь Арцибашева?

- Не знаю, какими критериями оперируют российские суды, оценивая жизнь человека. Самая высокая сумма компенсации, на моей памяти, составляла 15 (пятнадцать) миллионов рублей – в Санкт Петербурге суд доказал вину больницы в смерти молодой девушки. Причем речь шла о государственном учреждении, «возмещали ущерб» бюджетными деньгами. К частным клиникам, обеспечивающим владельцам 565 млн рублей в год (!) (это официальная сумма чистой прибыли за последний год главного врача Олега Серебрянского, владельца ООО «Медицина 24/7»), должен применяться и соответствующий зеркальный прейскурант по возмещению ущерба потерпевшим. Только в этом случае подобные «фабрики смерти» перестанут существовать как коммерчески не выгодные.

- После скандала в СМИ пострадавшие от сотрудников клиники обращаются, в том числе, в нашу редакцию. Плача, рассказывают свои истории, одна другой страшнее.

- Ранее (до назревшего скандала с многочисленными потерпевшими) все наши попытки добиться возбуждения уголовного дело против клиники, оказывались бесполезны, а возбужденное по ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах) по факту попытки незаконной распродажи имущества Арцибашева лежит на полке в МВД Красногорска без движения. Якобы по причине невозможности допросить российскую гражданку Шакину, иммигрировавшую в Канаду.

Поэтому, считаю, единственная возможность наказать больницу – это через гражданский процесс разорить и обанкротить. Мы верим, что сможем доказать правомерность нашей позиции во всех инстанциях Российской Федерации, если потребуется, и в ЕСПЧ. Этого мало. Считаю: уже сейчас свои претензии к руководству клиники могут и должны предъявить все остальные потерпевшие или их родственники. Откройте «горячую линию» для всех пострадавших от данной клиники! Семья Арцибашевых готова помочь организовать юридическую помощь. Уверена, наши юристы вместе с правозащитниками смогут найти правовой формат подачи коллективного (объединенного) иска. Главный вопрос: успеют ли правоохранительные органы, спохватившиеся после информационной бури в СМИ, помешать клинике и ее покровителям вывести деньги с их многочисленных рублевых и валютных счетов? А выводы денег наверняка уже идут. С тем, чтобы избежать выплат многомиллионных компенсаций потерпевшим. Хорошо бы создать специальную следственную бригаду по расследованию всех историй потерпевших, таких же, как мы.

Успеют ли правоохранительные органы арестовать счета злоумышленников, не позволив вывести миллиарды?