Шойгу и Дачич подвели итоги антитеррористических учений в Сербии

Дачич ответил, что Сербия "будет всегда признательна российскому народу за помощь и поддержку в трудные времена" Фото: ТАСС

- Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество. Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях - предполагаем расширить эту практику, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачич, которая состоялась в среду в Москве.

Министр напомнил, что российские военнослужащие недавно вернулись с больших совместных учений, которые успешно прошли на территории Сербии.

- Думаю, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными, - добавил Шойгу.

Дачич ответил, что Сербия "будет всегда признательна российскому народу за помощь и поддержку в трудные времена".

- Между нами и большое доверие, и большая дружба. Мы были вместе на всех этапах нашего сотрудничества. И мы добились серьезных результатов за это время. Я всегда подчеркиваю в Сербии, что Сергей Шойгу - это человек, который с самого начала своей политической деятельности является одним из самых больших друзей сербского народа. Доказательством тому - те времена, когда Сербии было тяжело, когда Сербию бомбили, когда велись войны на территории бывшей Югославии, когда наш народ переживал очень сложные моменты, - подчеркнул гость.

Напомним, российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности прошли в Сербии в середине мая. В них приняли участие подразделения спецназа Минобороны двух стран.

В ходе учений военные двух стран отработали десантирование, блокирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования.