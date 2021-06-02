Первый в мире «нейростенд»: «Газпром нефть» сделала арт-проект из цифровых двойников участников ПМЭФ

«Газпром нефть» представила арт-проект «Цифровые двойники», созданный совместно с медиа-художником Максимом Жестковым. Фасад стенда компании на Петербургском международном экономическом форуме превратился в создаваемое нейросетью цифровое «зеркало», на поверхности которого появляются визуальные динамические копии людей, подходящих к нему.

Достаточно сделать шаг или взмахнуть рукой – программа отслеживает все движения и отображает их на экране. Десятки датчиков и сенсоров, расположенные по периметру стенда, собирают информацию из окружающего пространства. Это позволяет нейросети одновременно держать в фокусе всех окружающих стенд зрителей, обрабатывать их движения и создавать на медиа-фасаде цифровых двойников каждого. Скорость обработки этой информации – 2 терабайта в секунду.

«Когда я предложил Максиму Жесткову идею арт-проекта, это был общий концепт динамической визуализации человека: чтобы у каждого подходящего к экрану появлялся свой цифровой двойник, - сообщил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль. - В итоге Максим и его команда создали произведение цифрового искусства. Это хороший пример того, как успешно делать трансфер технологий из одной сферы в другую. Элементы искусственного интеллекта „Газпром нефть“ использует для геоаналитики и создания цифровых двойников месторождений, но нейросеть при этом может стать и элементом арт-проекта».

Технология знакома тем, кто уже играл в виртуальный гольф или теннис на Xbox и PlayStation – там тоже используют сенсоры улавливания движений. С нейросетью на стенде «Газпром нефти» тоже можно играть движениями тела – перебрасывать виртуальные кубики, запускать разноцветные виртуальные волны или станцевать со своим двойником.

Арт-проект состоит из визуальных миров, являющихся визуальной метафорой применяемых «Газпром нефтью» технологий: от искусственного интеллекта в геоаналитике до блокчейн-контрактов.

«Цифровые двойники — это живой диалог человека и технологии. Их сотворчество здесь и сейчас. Возможно, мы создали первый в истории «нейростенд» — стенд, управляемый одновременно нейросетью и человеком», - резюмировал медиахудожник Максим Жестков.