Путин пообещал подумать о разрешении тратить маткапитал на ремонт

В разговоре всплыла тема маткапитала и куда его можно тратить Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин увидел будущих победителей выборов в Думу (ну, по крайней мере весьма вероятных победителей), а пока - лидеров праймериз - предварительного голосования, устроенного единороссами. Разговор с победителями президент начал с больного:

- Понятно, что вопросов много, и, я уверен, у людей претензий много к ведущей политической силе, - заявил он, но потом все же много сказал и о пользе партии власти.

Например, вспомнил, как члены Едра помогали бороться с коронавирусом: «В первое же, самое сложное время, многие ухаживали за больными, подменяли санитаров».

РЕМОНТ МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕКРАТИТЬ

В разговоре всплыла тема маткапитала и куда его можно тратить. Одна из победительниц праймериз предложила разрешить тратить деньги на ремонт. А то у кого-то плесень на стенах, у других из окна дует, а детям все это не на пользу.

Путин идею с ходу не отверг, даже заметил, что «можно подумать», а потом прочитал целую лекцию о рисках такого предложения:

- Все ограничения (в использовании маткапитала, — ред.) продиктованы только одним: ограничить возможности злоупотреблений. Можно подумать о ремонте. Только критерии всегда размыты - надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, и не будут ли деньги истрачены впустую. Ремонтные работы, как и все строительные, там столько манипуляций - неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт, стоит его начать. Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, - резюмировал Путин.

Я ДЕЛАЮ ВИД, ЧТО ИГРАЮ

Общественник Константин Казарин из Красноярска рассказал, что создал у себя в городе любительскую хоккейную команду. Парень позвал Путина сыграть против нее.

Президент честно оценил свои хоккейные достижения: «Я не играю, а делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то никогда раньше не стоял. Тем не менее, это доставляет удовольствие».

ЗА ДУМУ ОТВЕТИШЬ

Путин рассказал, что в парламенте нового созыва нужно поменьше политиканов и побольше депутатов из простых людей.

- В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, - выразил уверенность президент.

Одновременно Путин поддержал идею действующего парламентария Александра Хинштейна, что избранные депутаты должны регулярно отчитываться о своей работе.

- Это касается не только депутатов, а всех людей, которые объявили о своем служении людям, - развил идею президент.

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