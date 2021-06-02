Глава Росавиации на ПМЭФ: Регионам не хватает таких самолетов, как Ан-2

Глава Росавиации Александр Нерадько выступил на дискуссионной площадке «Сибирского соглашения». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одним из первых мероприятий Петербургского международного экономического форума стала дискуссия «О развитии региональной и местной аэропортовой сети на территории Сибири», которую организовала Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». В дискуссии принял участие глава Росавиации Александр Нерадько. Он обозначил круг проблем, с которыми сталкиваются регионы, и предложил варианты их решения.

- Есть комплекс вопросов, связанных с подготовкой аэропортов, аэродромов, посадочных площадок. Не хватает самолетов, причем такого класса, как Ан-2. Он был выпущен еще в 1947 году, но он уникальный - у него было унифицированное шасси. Этот самолет мог летать и с колесным шасси, и с лыжным, и на баллонетах с водной поверхности. Вот таких легких самолетов нам, конечно, не хватает для развития перевозок внутри регионов, - сказал Александр Нерадько. - Но все-таки межрегиональные перевозки осуществляются с помощью господдержки достаточно неплохими темпами. Правительство РФ помогает, руководители субъектов РФ также участвуют в программе субсидирования путем софинансирования межрегиональных рейсов, и это дает свой импульс для развития. У нас есть отличные примеры, когда финансово-промышленные группы входят в капитал аэропортов и строят новые аэровокзальные комплексы, многое делают в этом направлении и руководители субъектов Федерации.

В пример глава Росавиации привел аэропорт Усть-Илимска, где он побывал недавно вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым:

- После визита приняли решение переоснастить этот аэродром: установить современное радиотехническое, светосигнальное оборудование для того, чтобы вернуть аэродрому былую славу. И такая совместная деятельность трех уровней - федеральной власти, власти субъектов РФ и государственно-частного партнерства - дает свои результаты.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.