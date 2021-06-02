Поддержку получит каждый пятый предприниматель

Большой запрос от бизнеса связан с получением кредитов без залога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главной целью, которую ставит перед собой Корпорация МСП согласно долгосрочной программе развития, станет оказание поддержки как можно большему числу предпринимателей. «Каждый пятый предприниматель к 2025 году должен получить нашу помощь, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Мы говорим как о финансовых, так и нефинансовых мерах поддержки. При этом мы постараемся донести информацию по всему спектру мер простым и понятным языком, доступным каждому».

Зонтик для кредитов

В рамках подготовки стратегии было опрошено более 30 тысяч предпринимателей. Большой запрос от бизнеса связан с получением кредитов без залога. Ограниченность финансирования, зачастую все активы уже в деле, не дает развиваться в должной мере. А это ко всему прочему препятствует созданию новых рабочих мест.

«Взять на себя риск стать предпринимателем довольно сложно. Ежегодно у нас образуется около миллиона новых предприятий, которым надо помочь развиваться. Необходимо выстроить комфортные взаимоотношения с государством, необременительные для малого бизнеса», – подчеркнул на презентации стратегии первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Для решения этой задачи Корпорацией разработан зонтичный механизм обеспечения кредитов. Гарантийная поддержка теперь будет встраиваться непосредственно в кредитный продукт банков и не потребует направления дополнительного пакета документов в Корпорацию и ожидания решения по выдаче поручительства. Такое упрощение процедуры существенно сократит срок выдачи кредита для предпринимателя.

Нововведение позволит значительно расширить охват получателей и объем гарантийной поддержки в рамках нацпроекта. Уже в этом году в случае успешного внедрения зонтичного механизма объем обеспеченных гарантийной поддержкой кредитов может составить 40 млрд рублей.

Серьезное плечо малому и среднему бизнесу готова поставить и госкорпорация ВЭБ.РФ, в управленческий периметр которой интегрируется Корпорация МСП. На презентации стратегии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о совместном с Правительством проекте по выдаче поручительств для малого и среднего бизнеса.

«Уже заканчивается кризисная ситуация, но она тяжелая по-прежнему, конечно. И мы сейчас предлагаем новые меры, в том числе с использованием механизмов поручительства. Первый проект мы запустили вместе с правительством на 132 млрд рублей. Надеюсь, он будет востребован. Та стратегия, что сегодня – перезапуск всего отношения к малому и среднему предпринимательству»,– отметил Шувалов.

Кроме того, Корпорация МСП будет внедрять альтернативные инструменты привлечения финансирования, такие как краудинвестинг и факторинг, над проектами в этом направлении продолжит работать МСП Банк, что отражено в стратегии развития Корпорации МСП. В частности, планируется расширение функционала системы АИС НГС банка, на базе которой на данный момент реализуется дистанционное предоставление кредитно-гарантийной поддержки банка, а также доступ к Открытой факторинговой платформе. До 2025 года функционал данной системы будет расширен для других финансовых учреждений (кредитование в рамках единых стандартов с последующей секьюритизацией предоставленных кредитов), а также региональных гарантийных организаций. Планируется трансфер технологий для участников финансовой и нефинансовой поддержки субъектов МСП. Кроме того, банк продолжит участвовать в формировании и развитии новых рынков финансирования МСП, среди которых выпуск облигаций субъектов МСП, краудинвестинг и секьюритизация выданных малым и средним компаниям кредитов.

Влияние всех мер поддержки должно положительно сказаться на увеличении занятости – планируется, что будет создано до 420 тысяч новых рабочих мест.

Не финансами едиными

В рамках обратной связи предприниматели значительное внимание уделили устранению барьеров по ведению бизнеса, образовательным программам, и самое главное, возможности работы в онлайн форматах. Особенно это относится к начинающим предпринимателям и молодежи. Развитие нефинансовых мер поддержки – еще одно большое направление, которому в стратегии уделяется пристальное внимание.

Прежде всего, в рамках расширения рынка сбыта планируется распространить квоту закупок крупнейших заказчиков у МСП на 20 тысяч компаний с госучастием (сейчас 1,8 тыс.), а также увеличить долю таких закупок в общем объеме до 30%. Это создаст для малого и среднего бизнеса рынок, размер которого к 2025 году достигнет 5,1 трлн рублей.

Для удовлетворения спроса со стороны предпринимателей в обучении и развитии соответствующих компетенций, Корпорация запустит ряд образовательных проектов. Обучающие программы будут предназначены для всех этапов развития бизнеса, будут проходить как онлайн, так и оффлайн, а также помогут предпринимателям развить свои hard и soft скиллы. На данный момент подходит к своему завершению первая акселерационная программа для инновационных быстрорастущих компаний и открыт набор на акселератор социальных проектов. В ближайшие 5 лет планируется привлечь в образовательные программы более 580 тыс желающих.

Новой важнейшей задачей для Корпорации станет цифровизация мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. Платформа позволит сформировать цифровой профиль предпринимателя, благодаря чему тот сможет в активном режиме получать предложения по актуальным мерам поддержки и решению жизненных ситуаций на основе автоматизированных сервисов и «суперсервисов».

Как итог, Корпорация планирует охватить мерами поддержки к концу 2025 года более 1,8 млн предпринимателей, самозанятых и тех, кто хочет ими стать.