Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против коронавируса в форме ингаляций

Препарат рассчитан на применение в комплексной терапии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый препарат под названием «Лейтрагин» разработали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Напомним, сегодня его возглавляет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. В августе прошлого года разработчики запатентовали состав нового лекарства. «Лейтрагин способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых нарушений у пациента с коронавирусной инфекцией, – рассказала тогда Скворцова.

С тех пор были проведены доклинические исследования препарата на лабораторных животных — мышах, у которых моделировали респираторный дистресс-синдром (опасное состояние, которое развивается у тяжелых больных с ковидом). А с 15 апреля 2020 г. начались клинические исследования Лейтрагина на людях. Эти испытания «подтвердили высокую эффективность и безопасность применения данного лекарственного средства у пациентов с пневмонией при COVID-19 по сравнению со стандартной терапией», - заявил директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА Владислав Каркищенко.

В исследованиях приняли участие 320 пациентов с ковидом средней тяжести. Среди тех, кто получал Лейтрагин, не было ни смертельных исходов, ни случаев перехода заболевания в более тяжелую форму, сообщает ФМБА. А срок выздоровления больных, получавших новый препарат, сокращался до 8 суток по сравнению с 14 сутками в контрольной группе при стандартном лечении.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Только для применения в больницах и в комплексе с другими лекарствами»

Мы попросили прокомментировать эффективность и перспективы Лейтрагина кандидата медицинских наук, эксперта по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Нельзя сказать, что это принципиально новый препарат. В основе Лейтрагина лежит другая отечественная разработка — препарат Даларгин. Последний зарегистрирован уже давно и, согласно инструкции, предназначен для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза (отмирания тканей поджелудочной железы. - Ред.), - поясняет эксперт. - При этом в международной литературе, научно-медицинских базах данных сложно найти убедительные подтверждения эффективности Даларгина для заявленных целей. Нет пока в публичном доступе и информации о том, как работает Лейтрагин, за счет чего он может обеспечивать профилактику и лечение коронавирусной пневмонии. Есть лишь пресс-релиз ФМБА, где упоминается, что препарат подавляет выработку веществ цитокинов, стимулирующих опасное воспаление при осложнениях ковида.

Чтобы убедиться в эффективности этого лекарства, хотелось бы увидеть задокументированные результаты клинических исследований. При этом нужно понимать важные нюансы. Во-первых, Лейтрагин, хоть и применяется в виде ингаляций (а не, скажем, внутривенно, как антиковидный препарат ремдесивир. - Ред.), предназначен исключительно для применения в стационарах. Во-вторых, он показан только при ковиде средней тяжести — задача лекарства предотвратить переход болезни в тяжелую форму и летальный исход. Наконец, в третьих, препарат рассчитан на применение в комплексной терапии. То есть он в любом случае не будет основным и единственным спасительным лекарством для пациентов с COVID-19.