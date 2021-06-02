Зарплата до 40 тысяч рублей и никакого конвоя: в каких условиях трудятся осужденные в России

С одной стороны, свободными людьми таких «работяг» назвать нельзя - все-таки отбывают срок. С другой - условия гораздо свободнее, чем в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трудовом фронте - новое поветрие. Начала реализовываться идея, прописанная в Уголовном кодексе еще 10 лет назад - принудительные работы. Суть такая: вместо того, чтобы набираться воровского ума-разума у тертых рецидивистов за решеткой, неопасным преступникам дают возможность искупить вину ударным трудом. Причем, не в колонии, а практически на воле - на стройках и заводах бок о бок с обычными работягами.

Тут же начались разговоры о том, что это поможет обойтись без трудовых мигрантов. Весной идею начали обсуждать в правительстве: границы закрыты, гастарбайтеры не едут, так не пора ли вместо них отправить на стройки «трудовые резервы», просиживающие казенные штаны за решеткой?

Увы. Маловат резерв и всех мигрантов сидельцы заменить не смогут. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нашей экономике не хватает миллиона работников - на столько сократилось из-за пандемии число приезжающих в Россию гастарбайтеров. А по данным ФСИН, из 377 тыс обитателей российских колоний к принудительным работам можно привлечь только 188 тыс. Спрашивается, почему не всех? Потому что такое наказание еще заслужить надо.

Кому светит «принудиловка»

- С принудительными работами у людей полная каша в голове. Ну вот откуда крики про «новый ГУЛАГ»? На самом деле же все не так! - сердится в беседе с «КП» общественный помощник бизнес-омбудсмена по Москве адвокат Вячеслав Леонтьев. - Принудительные работы - это не злая воля администрации, а вид наказания. Его суд назначает - за преступления малой и средней тяжести, как правило, не связанные с насилием, по которым срок наказания не превышает 5 лет. Например, уклонение от уплаты алиментов, некоторые ДТП, мелкие кражи, мошенничества. Кроме того, принудительными работами по ходатайству осужденного суд может заменить неотбытую часть наказания. Например, если человек отсидел половину или две трети срока, то при хорошем поведении оставшуюся часть он может провести не в колонии, а на работах. На стройке, в рыбхозе, на заводе...

Причем на принудительные работы могут направить и тех, кто отбывает срок за серьезное преступление, но при условии, что оно совершено впервые. По закону, на такие отработки отправляют в тот же регион, где человек жил до суда.

Так они сидят или на воле?

С одной стороны, свободными людьми таких «работяг» назвать нельзя - все-таки отбывают срок. С другой - условия гораздо свободнее, чем в колонии. В интернете уже начали появляться видеосюжеты о жизни на «принудиловке». Как выразились бы по ту сторону решетки – лафа, а не жизнь. Особенно по сравнению с хостелами, где в тесных кубриках с койками в два яруса ютятся мигранты, работающие на московских стройках («Комсомолка» подробно о них писала).

Живут «трудящиеся» в так называемых исправительных центрах.

- По сути, это обычные общежития, располагаются они на предприятии или в черте города, - продолжает Леонтьев. - Там нет колючей проволоки и вышек с автоматчиками, но есть КПП и соответствующий режим.

Комнаты по 6-10 человек. Готовят себе сами - из тех продуктов, что сами же и купили. Да, можно выйти в магазин, повидаться с родственниками. Но каждый раз, когда возвращаешься, проходишь досмотр личных вещей и медицинский контроль — дуешь в трубочку.

- За нарушение режима провинившемуся могут заменить принудительные работы на колонию, - говорит адвокат.

Таких центров очень мало - это и сдерживает развитие системы принудительных работ. Сейчас, по данным ФСИН, трудовую повинность отбывают всего 12,3 тысячи человек. Могло бы быть раз в 15 больше, но их просто негде селить.

Ведомство переоборудовало в общежития несколько принадлежащих ему помещений по всей стране. Теперь руководители ФСИН агитируют предпринимателей, чтобы те строили или арендовали помещения для таких общежитий, а заодно и создавали рабочие места для тружеников, прибывших из мест не столь отдаленных. Бизнес не отказывается, но пока думает.

За мигранта никаких льгот от государства не получишь, а вот штраф - очень даже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такие люди - и без охраны?

ПАО «Гофрон» из подмосковной Каширы — крупнейшее в регионе предприятие по производству гофрированного картона. Оно первым в Московской области стало привлекать осужденных на принудительные работы.

- Сейчас у нас трудится 63 таких работника, это 8% от списочного состава, - рассказал «КП» начальник отдела кадров Алексей Белодворцев. - Работают они там же, где и остальные сотрудники, нет никакого разделения на участки для свободных и для осужденных. И обедают вместе - обеды бесплатные у нас, кстати.

Так что никаких конвойных и «руки за спину».

- До недавнего времени приезжал каждый день сотрудник ФСИН, - продолжает кадровик. - Появлялся в середине смены, смотрел, все ли на местах и уезжал. А в последнее время уже перестали ездить, а только звонят мастеру участка, интересуются, все ли в порядке, все ли люди на месте. Мы представляем им графики выхода на работу.

На завод и обратно «спецконтингент» ездит самостоятельно.

- Исправительный центр находится в поселке Ожерелье (12 км от предприятия, - Ред.), - говорит Белодворцев. - Оттуда наш корпоративный автобус привозит и тех, кто в центре содержится, и просто жителей, которые у нас работают. А после смены обратно отвозит.

Карьера и зарплата

- Большинство осужденных не имеют квалификации и трудятся разнорабочими, - говорит Белодворцев. - Зарплату им поначалу определяем 15 тысяч рублей в месяц. Это ниже, чем у обычных работников. Конечно, подходят, спрашивают, почему. Отвечаю, что меньше закон не позволяет - это МРОТ для Московской области, а больше - не заслужили пока. Проявите себя, тогда и зарплату можем пересмотреть.

У специалистов заработки повыше.

- Если у человека есть специальность, то мы это учитываем, - продолжает Белодворцев. - У нас два электрика из осужденных работают - у них по 35 тысяч в месяц зарплата, у водителя автопогрузчика - 40 тысяч. Есть еще два токаря. Но и разнорабочие могут повысить свой заработок. Кто хорошо поработал - премию выписываем. Некоторые и в выходные приезжают - это оплачивается в двойном размере.

С 1 июня на предприятии начнется эксперимент. Суть в том, чтобы «принудительные» не просто работали, но и овладевали новыми навыками.

- Отобрали из них шесть человек самых ответственных - начнем обучать их на операторов производственной линии, - рассказал Алексей Белодворцев. - У них зарплата будет уже примерно 30 тыс.

Деньги перечисляются не через ФСИН, а напрямую, на карточки.

В общем и целом подопечными на заводе довольны, но бывают и нарушения.

- Например, троих поймали на наркотиках - отправили в колонию, - говорит кадровик.

КСТАТИ

От «жилки» до «промки» - один шаг. Кого еще из сидельцев можно привлечь к работам

Трудовые резервы за колючей проволокой — это не только те, кому суд назначил принудительные работы. Трудиться по закону должны все осужденные, но на практике это получается не всегда. В колониях есть промышленные зоны, их называют промкой. В отличие от жилой зоны - «жилки».

Когда-то система исполнения наказаний была в СССР на 4-м месте среди отраслей по выпуску валовой продукции. Но тогда сидельцев было примерно полтора миллиона. Сейчас раза в четыре меньше. Тем не менее, в системе ФСИН сейчас действует примерно 800 предприятий и выпускают они порядка 100 тысяч наименований продукции. Основная доля приходится на швейное производство. Шьют не только школьную форму, но и обмундирование для полиции и сотрудников ФСИН. Ходорковский шил рукавицы, Михаил Ефремов вшивает молнии в медицинские антиковидные костюмы - это все делается в промке. Еще в зонах изготавливают изделия из древесины и металла - табуретки, скамейки, мебель, металлические ворота, ограды...

Но предприятия ФСИН загружены едва ли наполовину. Поэтому ведомство всячески старается сагитировать предпринимателей создавать предприятия за колючей проволокой. Недавно в Госдуму был даже внесен законопроект о том, чтобы осужденных причислить к категории социально-уязвимого населения. Кто нанимает таких работников - тому идут налоговые льготы. Делается это для того, чтобы у бизнеса появился стимул привлекать зеков к труду.

Но все-таки труженик с промки мигранту не конкурент.

- Все дело в режиме содержания, - говорит адвокат Вячеслав Леонтьев. - Основную массу осужденных нельзя выводить на работы за пределы колонии. Поэтому они не смогут работать на стройке или укладке дорог.

СРАВНИМ

Кто выгоднее: гастарбайтеры или осужденные?

Плюсы и минусы каждой категории работников

Осужденные

+ Можно платить по минимуму — никуда не денутся.

+ Заработанные деньги остаются в стране — плюс для экономики.

+ Может и после окончания срока остаться на этом же предприятии.

+ Есть законопроект о том, что за привлечение осужденных к труду работодателям будут налоговые льготы.

- Нужно строить или арендовать исправительные центры, оборудовать их по всем нормам.

Мигранты

+ Никаких затрат на содержание.

- Даже за два МРОТа не будут работать.

- Практически все заработанные деньги, кроме расходов на питание и проживание, выводятся за границу.

- Никакой стабильности: сегодня он здесь, завтра уехал.

- За мигранта никаких льгот от государства не получишь, а вот штраф за работу без разрешения - очень даже.