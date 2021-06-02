«Многое сделано, ещё больше задач впереди: Владимир Путин оценил работу «Единой России»

В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин провёл встречу с руководством «Единой России» и общественниками-победителями праймериз.

Как отметил президент, предварительное голосование — востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры.

- Партия не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных, — сказал Владимир Путин.

Больше половины победителей праймериз - не члены партии

Президент отметил серьёзное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» благодаря внутрипартийным праймериз.

- Знаю, что обновление очень серьёзное. Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, - это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан, - подчеркнул президент.

Напомним, в этом году «Единая Россия» провела самое масштабное предварительное голосование в своей истории и в истории политической системы России. В предварительном голосовании приняли участие более 14 тысяч кандидатов на все уровни выборов, более 5,5 тысяч - на выборы в Госдуму. Треть из них – никогда ранее не участвовали в политике.

Избиратели активно поддержали праймериз «Единой России». Порядка 12 миллионов избирателей отдали свои голоса за кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре.

Как рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства.

- Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта, — отметил Дмитрий Медведев.

Волонтёры смогут реализовать себя в политике

По мнению победителя праймериз в Свердловской области, руководителя регионального исполкома ОНФ, активиста движения «Мы вместе» Жанны Рябцевой, для волонтёров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политике. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва президента Жанна решила вновь попробовать свои силы.

- Нужно участвовать, нужно рассказывать, говорить о том, что и как мы делаем. Треть участников предварительного голосования по стране — это волонтёры. То, что сегодня им представилась возможность поучаствовать в такой процедуре, это важно. Работу волонтёрских организаций по стране все знают. Это действительно звучит гордо, - считает Жанна Рябцева.

Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодёжи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина во время встречи с Владимиром Путиным сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков. По ее словам, она это узнала во время поездок по республике.

- Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в посёлке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдёт не быстро, - рассказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин в ответ заметил, что прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания.

- Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы, - заметил президент.

«Нужно быть внимательными и аккуратными»

Волонтёры воспринимают политику, в том числе, как возможность напрямую влиять на жизнь в стране — не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране. Несправедливо, когда семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет свой статус, пояснила она. Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала – например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья.

Решения, по её словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом. Глава государства предложения общественницы поддержал.

- Надо проработать вопрос с тарифами — и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы, - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что предложения победителей предварительного голосования войдут в предвыборную программу «Единой России».

- Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки программы партии», - сказал президент.

Проект предвыборной программы утвердит съезд партии, который пройдёт 19 июня в Москве. Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять участие в работе съезда. После съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования.

- Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет, - сказал президент.

Он подчеркнул, что предварительное голосование служит для развития партии и привлечения в ее ряды большего числа молодых, толковых, целеустремлённых и неравнодушных сторонников.