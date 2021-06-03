Россия сыграет против Канады в матче ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Сборная России прошла успешно первый этап чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге. Команда Валерия Брагина выиграла 6 из 7 матчей у себя в группе А турнира. Последняя встреча прошла пару дней назад - вечером 1 июня россияне победили Беларусь со счетом 6:0. И только после завершения поединка стало известно, что Россия будет играть против Канады в первом раунде плей-офф турнира.

Перед самой важной игрой турнира команда России дала знать о себе. За сутки до поединка против Канады у россиян была запланирована предыгровая тренировка и общее собрание. Каких-либо деталей по составу сборной России на матч с канадцами - не было оглашено. Пресс-служба нашей команды только уточнила - все назовут за полтора часа до игры.

Команды России и Канады постоянно являются фаворитами любых хоккейных турниров. В последний раз Канада и Россия играли на ЧМ по хоккею 17 мая 2018 года. Наши уступили в овертайме со счетом 4:5.

Посмотреть трансляцию матча Россия - Канада можно будет в прямом эфире, начиная с 20:15 по московскому времени на сайте и в прямом эфире Первого канала.

Смотрите матч Россия - Канада в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Россия - Канада. Прямой эфир онлайн Первого канала 1 июня в 20.05 мск.