"Три недели слез и отчаяния": Лера Кудрявцева рассказала о предательстве

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева всегда откровенна со своими подписчиками. Именно за это качество телеведущую обожает ее многомиллионная армия поклонников. Звезда не боится откровенничать с публикой о личном. Иногда она рассказывает такие вещи, от которых фолловеры впадают в ступор и рыдают. Так произошло и на этот раз.

Лера Кудрявцева решила рассказать поклонникам очень личную и очень драматичную историю о страшном диагнозе и предательстве. Таким образом фигуристая блондинка решила поддержать свою близкую подругу в тяжелый момент.

"Как гром среди ясного неба предварительный диагноз - рак. Конечно, она в панике, истерике, слезах. Все, жизнь закончилась. Пожить не успела. Страх, боль, отчаяние", - начала свою исповедь телезвезда.

По ее словам, подруга поделилась своей бедой с самыми близкими. При этом сдала новые анализы, результаты которых нужно было ждать целых три недели. "Степень ее отчаяния описать невозможно! Три недели слез, принятия, отчаяния, страха", - поведала Лера.

А тут еще и близкие люди наносят удар в спину. "Друг с работы доложил начальству и ее уволили одним днем по состоянию здоровья. Мужчина исчез! Приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо. Милая, я помню твои слезы, помню свои слезы, о которых ты не знала. Главное, что ты здорова", - резюмировала Кудрявцева.

Стоит отметить, что друзья говорят о телеведущей как о человеке, на которого можно положиться всегда. "У нее мужской склад ума в смысле дружбы. Она как пацан: или дружит, или не дружит", - отзывается о блондинке Вячеслав Манучаров. Он также назвал Кудрявцеву "солдатом, с которым можно пойти в разведку".