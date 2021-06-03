Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов: «Главная задача – закрыть все мусорные полигоны в России»

Андрей Шипелов, генеральный директор компании «РТ-Инвест»

Почему стопорится мусорная реформа? Когда из окрестностей крупных городов исчезнут свалки? И как стимулировать граждан заниматься первичной сортировкой отходов? Об этом и многом другом в интервью «Комсомольской правде» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал Андрей Шипелов, генеральный директор компании «РТ-Инвест».

- Андрей Евгеньевич, тема переработки мусора - одна из самых сложных инфраструктурных проблем, которую мы пытаемся решить в России. Что делать с мусором, который накопился на свалках и продолжает накапливаться каждый день?

- Что делать? Перерабатывать. Как это делать? Есть два вида переработки – материальная утилизация и энергетическая. Основная цель – навсегда забыть о полигонах в любом их виде. Сначала сократить вывоз мусора туда. А к 2030 году полностью отказаться от этого? Сейчас строится инфраструктура, которая позволит к этому сроку добиться в стране 100-процентной сортировки. Кроме того, будут действовать программы предотвращения образования отходов. Это очень важно. И только те отходы, которые невозможно переработать, которым невозможно дать вторую жизнь, дальше будут перерабатываться в электроэнергию.

- Вы назвали точку «Б». А какая у нас точка «А». То есть, какова сейчас доля сортировки?

- В год у нас образуется 60 - 70 миллионов тонн отходов. Почему так расплывчато? Потому что не существует еще системы, которая позволяет полностью их учесть. Поэтому первое, что мы должны сделать – посчитать все отходы. Второе - идентифицировать, из чего они состоят. Крупные города, например в Подмосковье, внедряют систему тотального контроля. Но в целом по стране это еще предстоит сделать. Третье – перерабатывать. Здесь у нас пока предельно малая цифра - максимально перерабатывается сейчас только 7%.

- Как в других странах?

- В некоторых странах, где проблему стали решать 20 лет назад, уже добились 100-процентной переработки. Китай обился 50%, хотя семь лет назад у них было 93% - 97%. Как сейчас у нас. Если сравнивать с другими странами, то мы находимся скорее в конце списка. Ближе к Мексике и Бразилии, чем к цивилизованным государствам. И нам нужно быстро наверстать темп.

- Что для этого нужно?

- На самом деле не так все плачевно. Есть хороший пример. Три года назад территория Московской области была серьезно загружена полигонами. Их было более 35. Сегодня не существует ни одного старого полигона. За три года построены комплексы по переработке отходов. И там уже 50% фракций перерабатываются в полезные ресурсы. Делается великолепный компост и технический грунт. Московский регион – самый крупный в части переработки отходов, потому что там перерабатываются не только отходы Московской области, но и отходы Москвы – это 20% населения нашей страны. Сейчас мы строим финальное звено – по переработке остаточных фракций в электроэнергию. Четыре завод по термической переработке появятся в Московской области и один в Казани.

- Они довольно давно строятся. Когда планируете их запустить?

- Мы приступили к строительству заводов в 2018 году. Первый сдадим в конце 2022 года, а оставшиеся будут сданы в течение 2023 года. И в этом же году выйдут на полную мощность. Это колоссальный объем – 3 миллиона 350 тысяч тонн переработки. Подчеркну, именно эти мощности вносят серьезный вклад в то, чтобы отказаться от полигонов навсегда.

- После запуска заводов как изменится ситуация в тех регионах, где они строятся?

- В 2023 году будет такой баланс. В Московской области захоронению будут подвергаться только 22% отходов - остаточные фракции, из которых извлечены все полезные ресурсы. Это уже европейский показатель. Для сравнения, в Европе средний показатель такой: где-то 35% перерабатывается во вторичные материальные ресурсы, еще 40% - энергетические ресурсы, а остаточная фракция захоранивается на полигонах. У Китая более амбициозные задачи: в 2050 году вся страна не будет иметь ни одного полигона. Абсолютно все отходы будут перерабатываться. Похожие планы в Евросоюзе. Там ужесточили законодательство и предписали, что к 2035 году только 10% отходов будут отправляться на полигоны. Мы должны успевать развиваться схожими темпами.

- Какой баланс будет у нас? Сколько отходов пойдет в термическую переработку, а сколько - в переработку с выделением полезных фракций?

- Золотая формула, которая определена статистикой тех стран, которые успешно построили свои системы, такая. Основная цель – полностью закрыть полигоны. Второе – баланс разделяется приблизительно пополам. Например, Германия – самая успешная страна в мире, которая смогла построить совершенную систему по обращению с отходами. Там 68% перерабатывается вторично, извлекается, раздельно собирается, то есть получает вторую жизнь, а оставшиеся 32% перерабатываются в электроэнергию. И ни одного килограмма не зарывается под землю. В среднем в развитых странах 50 на 50: половину отходов идет в материальную утилизацию, другая половина - в электроэнергетику.

Главная задача – закрыть все мусорные полигоны в России Фото: Артем Бендрик

- Термическая переработка – это по-простому сжигание мусора. Вокруг этого процесса очень много споров, мифов и стереотипов. Расскажите, как обстоит дело на самом деле?

- На самом деле выбросы с таких предприятий ничтожно малы. А мифы об экологическом загрязнении зачастую распространяют заинтересованные в сохранении полигонов лица, организации, которые им потворствуют. Они мешают строить современную инфраструктуру, пытаются отсрочить неизбежность реформы, создавая негативные мифы о переработке и тем самым продлевая жизнь устаревшим полигонам. В итоге пока реформа тормозится, старая инфраструктура остается, как вынужденная мера. А это огромные деньги, которые идут в карман владельцев полигонов. С этими мифами удачно боремся. Например, показывая опыт самых развитых в этом отношении стран – Швеции, Швейцарии, Японии.

- Где нужно располагать такого рода предприятия? Несмотря на все уверения, мало кто согласится, чтобы под его окнами построили мусоросжигательный завод…

- В тех странах, где такие предприятия построены, они соседствуют с жилой застройкой и не вызывают никакого дискомфорта у жителей. Зачастую такие заводы стоят в центрах городов. Это и Вена, и Копенгаген. Последний даже гордится своим заводом. Тот стоит рядом с непосредственными достопримечательностями города, рядом с рекой, его превратили в склон для катания на горных лыжах. В Вене - такой же завод. И там прямо на трубе - ресторан.

- Ресторан? На трубе от завода?

- Да. Более того, это объект туризма. В Японии тоже есть такие рестораны. В этих странах очень жесткий экологический мониторинг. Все это доказывает, что такие предприятия не только безвредны, но и могут стать объектами достояния. Если хотите, объектами экологического туризма. Города демонстрируют, что такие заводы не вносят негативного вклада в окружающую среду. А значит, и жить рядом с ними не опасно для жизни. В одно Токио стоит 35 заводов таких заводов внутри города. То же самое в Швейцарии – это страна номер один по экологии, а там все отходы перерабатываются, в том числе, и на заводах по термической переработке. 96 заводов в Германии. Но у нас в стране такой опыт первый. И чтобы люди привыкли к таким предприятиям, у нас их размещают на удалении от густонаселенных районов.

- Сколько всего у нас планируется построить таких заводов по стране?

- Мы разработали комплексную программу. И считаем, что на страну нужно 30 заводов. Пять мы строим сейчас, нужно еще 25. Этого будет достаточно, чтобы значительно снизить уровень полигонного захоронения в целом по стране. А в городах-миллионниках, точнее там, где проживает больше 500 тысяч человек, - добиться отсутствия полигонов в принципе. Этой цели можно до 2035 года.

- А как быть с удаленными территориями?

- Несмотря на то, что у нас страна большая, мы видим, что 80% населения либо проживает, либо перемещается по 35 - 40% территории. И, конечно, здесь создается самая большая нагрузка на окружающую среду от отходов –на всю биосферу, на здоровье людей. Поэтому решить вопрос с этой территорией – важнейший элемент. И, конечно, на других территориях тоже существуют технологии, которые позволяют отказаться от полигонного захоронения полностью.

- Кто должен заниматься первичной сортировкой отходов: граждане или бизнес?

- Наша задача - подвергнуть сортировке все отходы. Очень полезно, когда это делают сами жители. Почему это важно? Из синего бака, который предназначен для отдельно собранных отходов, можно извлечь и переработать вторично 80% содержимого. А из серого бака, который предназначен для смешанных отходов, можно перерабатывать лишь 5 - 7%. Это важная процедура, которая в идеале должна происходить еще в наших квартирах.

- Как стимулировать людей к тому, чтобы сортировать мусор? Сейчас это работает только для экологически ответственных людей. Ни штрафов, ни премий у нас не применяется…

- Нужно использовать комплексный подход. Существуют технологии, которые позволяют это делать. Например, сегодня мы развиваем такую систему, как фандоматы – аппараты для сбора тары. Это один из самых современных способов сбора и стимулирования населения.

- То есть сдача определенных отходов (например, тары) за деньги?

- Практически. Законодательство в России полностью не разработано, но мы уже имеем возможность начислять баллы за каждую сданную бутылку – пластиковую, алюминиевую банку. Эти баллы можно поменять на полезные вещи, которые вы покупаете за деньги. И это хороший стимул.

- Планируется ли привлекать к этому процессу торговые сети? В некоторых странах такие автоматы стоят именно в магазинах. Человек сдал бутылки, получил купоны и потратил их в том же магазине…

- Да. И это уже начало работать. В Татарстане работает в школах, в торговых сетях. В Волгограде. Сейчас в Подмосковье большая программа формируется. Прогресс идет и идет очень стремительно. Подмосковье было самым сложным регионом в части отходов, а сегодня передовой регион. А Казань к 2023 году превратится в первый город в России, в котором нет полигона.

СПРАВКА «КП»

Компания «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии Госкорпорации Ростех. Является одним из главных игроков на российском рынке обращения с отходами.