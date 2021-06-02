О детском Совете Минстроя, который придумал Степашин, а потом рассказала "Комсомолка", доложили Путину

Фото предоставлено пресс-службой Общественного Совета Минстроя РФ

- Сергей Вадимович, только вчера «Комсомольская правда» рассказала о ребячьем Совете, как мы его назвали, Общественного Совета при Минстрое, о его первом сборе. А сегодня смотрю - по всем каналам уже звучит эта тема. И в стенограмме на kremlin.ru подробно рассказывается о том, как прошло первое заседание.

ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ МИНСТРОЯ ИРЕКА ФАЙЗУЛЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ НА СОВЕЩАНИИ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 2 ИЮНЯ

- ...Владимир Владимирович, самому младшему участнику Совета (детского, который создал глава взрослого Общественного Совета при Минстрое Степашин. - А.Г.) – семь лет, самый старший – девятиклассник. Один из участников – пятиклассник Анискин Матвей, ему 11 лет, из села Иглино Республики Башкортостан – уже два года занимается вопросами благоустройства родного села. Ставит задачи, предлагает, как их решить. Очень активный. Очень приятно было, что такие дети попали, во-первых, в Совет, и, во-вторых, настолько активно ставят задачи...

- Ты обратил, Саша, внимание, - мы же ведь задачу какую ставили? Вот когда речь заводят о защите детей, важно, чтобы они быстрее включались в хорошую жизнь взрослую. И очень здорово то, что сегодня мы наконец-то даем возможность детишкам проявить себя.

Честное слово, я сам не ожидал, что так хорошо все получится... Когда мы послушали ребят, а их выступало человек десять, - были просто удивлены, что они, как говорим мы, взрослые, - отнеслись к делу с таким анализом, творческим подходом. Это же готовые строители, жилищные инспектора!

И, самое главное, – им интересно, они верят в то, что у них получится. Это здорово.

- Конкуренции не боитесь – вы и министр?

- Да нет, я-то давно уже ничего не боюсь. (смеётся) Да и министр тоже. Нет, наоборот.

Кстати, Ирек Энварович, мы сейчас только что с ним переговорили, мне говорит: слушай, вот там был парень из Липецка, его хоть главным жилищным инспектором Липецкой области назначай.

Фото предоставлено пресс-службой Общественного Совета Минстроя РФ

- Это министр так говорит?

- Да, министр. Мальчишке всего-навсего 11 лет. (Фамилию не помню, но я записал.)

- А вы не собираетесь как-то поднимать возраст участников детского Совета. Не с 7 до 14, а, может быть, и постарше ребят приглашать?

- А постарше – это уже мы. (иронизирует)

- Понял. Может же так получиться, что, после публикации в «Комсомолке», особенно после того, как о детском Совете узнал Владимир Путин, - этот «почин» может же по стране пойти, по другим министерствам?

- Я бы только не хотел, чтобы это было кампанейщиной. Где получится, там получится.

Мы никого не спрашивали. Тем более, стройка, строители – это, на самом деле, очень востребованная и профессия, и жизнь.

Я, кстати, когда вчера ребят слушал, вспомнил тимуровский движение, Они, наверное, не читали Аркадия Гайдара, «Тимура и его команда». Вот они мне вчера напомнили команду Тимура.

Ну, а у других - если получится – ради Бога. Только чтобы это не было кампанейщиной.

- Если кто-то захочет к вам обратиться за помощью, за советом, вы, в общем-то, не будете, да, все это прятать под сукно, вы, если что, готовы…

- Да нет, конечно, ради Бога. Если кому-то это, действительно, интересно. Более того, у нас это серьезно, по-взрослому.

Следующий совет мы проведем осенью уже в МГСУ – это Московский государственный строительный университет. Мы договорились уже с ректором. И ребята приедут уже с конкретными проектами. Кстати, они там уже были. Честно говоря, я ведь изначально думал: ну, детей привлечь, как бы симпатично. И самому-то, когда смотришь на ребят, полезно, ты становишься, может быть, где-то лучше.

А если это профессиональные ребята... Мы просто недооцениваем потенциал наших детей. Как мы их называем - нашего подрастающего поколения

- Понял. Спасибо вам огромное за нормальную, хорошую тему. За такой позитив.

- Спасибо «Комсомолке» за поддержку.