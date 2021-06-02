В день рождения Пушкина Дарья Донцова прочтет его стихи в «Шереметьево»

Дарья Донцова Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Тем, что стихи читают в метрополитене, москвичей уже не удивить. Теперь их будут читать еще и в аэропорту. Поскольку «Шереметьево» с недавних пор носит имя Пушкина, показалось логичным отметить 222-летие со дня рождения поэта декламацией его стихотворений.

Мероприятие проводится совместно с издательствами «Эксмо» и Inspiria, соответственно, чтецами выступят авторы книг, которые там публикуются: Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Дина Рубина, Олег Рой, Михаил Лабковский, Вадим Панов, Ксения Буржская, Татьяна Гармаш-Роффе, Валерий Печейкин. А кроме того, актеры, певцы и телеведущие: Дима Билан, Алексей Кортнев, Вера Алентова, Дмитрий Губерниев, Ольга Орлова, Михаил Турецкий и многие другие.

Арт-проекты устраиваются в «Шереметьево» регулярно: там, например, недавно проводили выставку к 250-летию Бетховена, еще раньше устроили выставку фотографий «Золотая кладовая Исторического музея». Но к Пушкину там отношение особенное. 4 июня в 13:00 в «стерильной» зоне вылета Терминала В главный научный сотрудник Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Эльмира Афанасьева прочтет для всех желающих лекцию «Тайны Пушкинского «Онегина». А параллельно в интернете проведут еще и марафон «Стань звездой: прочти по-SVOему!»: в его рамках не только Донцова с Биланом, но и любой желающий сможет прочесть любимое пушкинское стихотворение. Чтобы принять участие в марафоне, надо со 2 по 4 июня опубликовать в своем инстаграме видеозапись декламации любого пушкинского произведения в стихах или в прозе, сопроводив его хэштегом #SVOйПушкин. Если повезет, ваше видео разместят в официальном Instagram-аккаунте Шереметьево.