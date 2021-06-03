Вышел новый спецвыпуск «Комсомольской правды»
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вышел в свет новый специальный выпуск "Комсомольской правды" "Россия и мир: победить пандемию". Рассказываем о ключевых моментах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стал первым масштабным деловым мероприятием в России и мире за время пандемии коронавируса.
В спецвыпуске "КП" "Россия и мир: победить пандемию" читайте:
- Деловая программа Петербургского экономического форума;
- Как нам превратить страну в оазис для бизнеса;
- Сколько будет стоить чистая вода и хватит ли ее будущим поколениям;
- Откуда деньги растут;
- Почему социальную помощь делают адресной и точечной;
- Крупнейшие инвестиционные проекты России;
- Какие достопримечательности Петербурга редко показывают туристам;
- Космодром Восточный, Крымский мост и другие прорывные проекты.
Смотрите спецвыпуск (скачать pdf)
Спецвыпуск «Комсомольской правды»
Напомним, прошлый спецвыпуск "Комсомольской правды" был посвящен вакцинации от коронавируса. В нем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, почему covid-19 опасен для граждан в любом возрасте. Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла россиянам, почему в России все вакцины против вируса надежные и безвредные для применения.
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