«Трамвай будущего, маски под хохлому и арабские мотивы»: В Санкт-Петербурге идет первый после пандемии международный форум

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. В нем принимают участие 5000 человек, в том числе две тысячи иностранных гостей из нескольких десятков стран мира. Это первый с начала пандемии крупный международный форум, проходящий офлайн.

По традиции ПМЭФ проходит в Экспофоруме. Его площадь – 220 тысяч квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году на форум, несмотря на пандемию, приехали около двух тысяч иностранных участников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На входе всех участников сканируют и проверяют температуру тела. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Главная тема в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности». Это очень емкий слоган. Мы должны объединиться как на национальном уровне, так и всем миром, сообща преодолевать последствия пандемии, и вместе перейти к формированию правил жизни в новой экономической реальности, - заявил на открытии форума первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В первый день большинство сессий были посвящены в основном молодежным проблемам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый большой павильон – у Катара. Эта страна приглашает участников форума на следующий чемпионат мира по футболу. И параллельно рассказывает об инвестиционных возможностях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские регионы привозят на форум все, чем могут гордиться и чем могут удивить. Главное – привлечь интерес участников. А инвестиции приложатся. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и в предыдущие годы, ПМЭФ проходит в Экспофоруме. Все участники в обязательном порядке сдают ПЦР-тесты. На входе измеряют температуру. Внутри помещений работают специальные обеззараживающие системы. В целом меры безопасности не мешают участникам общаться точно так же, как раньше. Помимо заседаний и круглых столов, на каждом из стендов хотят чем-то удивить. Фотокорреспонденты «КП» Артем Килькин и Юлия Пыхалова передают атмосферу форума.

Есть и технологические новинки. Это, например, трамвай будущего «Корсар». В салонах встроена система климат-контроля, установлены USВ-розетки, а также Wi-Fi роутеры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда на большинстве российской территории нет качественных дорог, приходится проектировать вот такие машины. Автоблогер Константин Заруцкий поставил кузов «Победы» на гусеничную платформу. Мощность двигателя - 400 лошадиных сил. Скорость - до 130 км/ч. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна тенденция мирового рынка – нашествие электрокаров. Вы, возможно, не знали. Но в России уже есть свой электрокар. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красивые девушки на стендах – обязательный атрибут форума. Куда ж без них? Фото: Артем КИЛЬКИН

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