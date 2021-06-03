Французский пенсионер объездил 250 стран, тратя по $1 в день

Андре Брежере: "Самая лучшая моя мотивация путешествовать – ненасытное любопытство". Фото: YouTube

Жителю Франции Андре Брежере 83 года. Путешествовать он начал с 17-и лет.

Тогда у Андре не было денег, чтобы путешествовать, но было огромное желание посмотреть мир и познакомиться с людьми, населяющими его.

И вот тогда он взял за правило – тратить в поездках каждый день не более одного доллара. Таким образом француз объехал почти весь мир, побывав в 251 стране и преодолев в общей сложности почти 400 тысяч километров.

- Что меня интересовало в поездках? - отвечает Андре. – Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось.

Свое первое путешествие он совершил в Шотландию.

- В 1955 году у нас не было ничего, что есть сейчас у современных туристов, - говорит француз. – Ни мобильных приложений, ни телефонов, только бумажная карта и компас, а еще умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым.

Андре всегда перемещался по миру автостопом. Он никогда не летал на самолете, не ел в ресторанах, а иногда спал на улице.

- Мои путешествия – это мои университеты, в них я учился познавать себя и окружающий мир, - рассказывает заядлый турист. – Самая лучшая моя мотивация – ненасытное любопытство.

Сейчас Андре в силу своего преклонного возраста все больше времени проводит в своей квартире. Он не путешествует, зато много гуляет и рассказывает друзьям и родным истории, приключившиеся с ним в дальних поездках.

Мужчина помнит, как в Иране в одних шортах он проехал через всю страну, а в Папуа–Новой Гвинее аборигены подарили ему особые украшения для детородного органа. В Афганистане он чуть не распрощался с жизнью, когда солдат приставил к его голове оружие и угрожал убить.

- Земля – это не одна страна, это люди, которые живут на ней, - философствует путешественник. – Мы все очень разные, но любим жизнь.

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