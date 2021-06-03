В ЮАР планируют узаконить многомужество

Противники инициативы утверждают, что подобная мера внесет еще большую неразбериху в семейные отношения. Фото: Shutterstock

Парламентарии ЮАР обсуждают проект закона, позволяющего женщинам иметь несколько мужей. По мнению авторов инициативы, подобное нововведение позволит узаконить свои отношения множеству граждан.

Несмотря на то, что официально полигамия в ЮАР не разрешена, она не преследуется по закону, поскольку в подобных отношениях состоят сотни тысяч людей по всей Африке.

Правда, это касается лишь многоженства, традиционно распространенного среди различных этнических групп и прежде всего среди 11 миллионов зулусов. У Джейкоба Зумы, занимавшего пост президента ЮАР с 2009 по 2018 годы, - четыре жены.

Многомужество встречается гораздо реже, однако, в некоторых регионах это распространенная модель семьи, сложившаяся исторически. По мнению исследователей, подобные браки возникали в местностях с недостатком плодородной почвы, что диктовало необходимость ограничить рождение детей.

Противники инициативы утверждают, что подобная мера внесет еще большую неразбериху в семейные отношения – понадобится проведение ДНК-тестов, чтобы выяснить, кто же на самом деле является отцом ребенка.

Помимо закона о декриминализации многомужества парламент ЮАР рассматривает возможность официального признания всех браков в стране, вне зависимости от того, по каким ритуалам и правилам они были заключены.

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