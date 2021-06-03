В Израиле к власти придут новый президент и премьер

Новым премьер-министром Израиля станет Нафтали Беннет. Фото: REUTERS

Впервые за последние 12 лет пост премьер-министра Израиля займет не Биньямин Нетаньяху, поскольку оппозиции в отведенные законом сроки удалось сформировать правительство.

Новым премьером страны на ближайшие два года станет лидер «Ямины» Нафтали Беннет. Затем до очередных выборов оставшиеся два года руководить правительством страны будет глава партии «Еш Атид» Яир Лапид. Такую ротацию предусматривает подписанное сторонами коалиционное соглашение.

Оно достигнуто оппозиционными партиями и дает возможность проинформировать президента Израиля о наличии поддержки со стороны большинства депутатов и представить на рассмотрение Кнессета состав нового кабинета министров.

Ранее стало известно, что парламент Израиля проголосовал за кандидатуру президента страны: Реувена Ривлина на этом посту сменит Ицхак Герцог, сын Хаима Герцога, занимавшего эту же должность в течение десяти лет с мая 1983 года.

Таким образом, израильтянам удалось не только избежать пятых за последние два года выборов в парламент, но и полностью обновить список первых лиц государства.

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