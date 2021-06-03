Трамп до недавнего времени был уверен, что этим летом вернется в Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп.
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По сведениям репортера The New York Times Мэгги Хаберман, Дональд Трамп обещал, что уже к августу вернется в Белый дом на правах действующего президента США. Об этом сообщило издание Business Insider.
Хаберман, ставшая автором нескольких громких материалов об администрации 45-го президента США, утверждает, что Трамп был буквально зациклен на проверке голосования в отдельных штатах. Кроме того, он считал, что его команде удастся доказать массовые фальсификации со стороны демократов и опротестовать результаты выборов.
Один из самых ярых приверженцев Трампа, основатель и гендиректор компании My Pillow, миллионер Майк Линделл заявил, что в августе пойдет в Верховный суд и предоставит настолько неоспоримые доказательства фальсификации президентских выборов в США в 2020 году, и что их результаты будут отменены.
Бывший советник Трампа, Стив Бэннон запустил серию подкастов, в которых приняли участи Линделл и другие сторонники теории заговора со стороны демократов. В рядах приверженцев Трампа подобные передачи пользуются большой популярностью.
Вместе с тем, десятки исков, поданных республиканцами в связи с выборами, были отклонены различными судами.
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