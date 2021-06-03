Анна Седокова устроила горячие танцы на столе в баре

Анна Седокова на презентации нового альбома. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На презентации нового альбома "Эгоистка", который вынашивала два года, Анна Седокова появилась максимально эффектно: в двухместном кабриолете, вся сияющая от счастья и многочисленных украшений. Выбираться из крошечной машинки ее крупному мужу-баскетболисту Янису Тимме, который ради любимой надел розовую футболку (в тон ее наряду) и перекрасился в платиновый блонд, было непросто. Зато миниатюрная Аня, изрядно похудевшая за время поста, красиво выпорхнула на проезжую часть, собрав вокруг себя толпу репортеров и небольшую пробку на перекрытой дороге.

Певица с мужем эффектно подъехали на миниатюрном кабриолете. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Давайте же скорее веселиться! - объявила певица, целуя супруга перед камерами. - У нас сегодня есть алкоголь и огромный торт, хватит на всех! А еще будем слушать классную музыку, я за это ручаюсь. В моем альбоме нет ни одной медленной песни, так что готовьтесь танцевать!

Заведение в центре Москвы, где звезда устроила вечеринку, на один день превратилось в бар имени Седоковой: на стенах - ее портреты, в фотозоне - огромные стопки "долларов" с девизом "Время тратить деньги на себя, а не на того козла!", над сценой - обложка нового альбома с певицей в образе голой Барби. "Ну вот, теперь все будут говорить, что у Седоковой пластмассовая грудь!", - пошутила ведущая-травести Эвелина Гранд.

Анна Седокова и травести-ведущая Эвелина Гранд. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна, как и обещала, устроила горячие танцы.

- Сегодня я решила, что моей сценой будет стол, - предупредила артистка и взошла на "сцену" в роскошном пеньюаре из шифона и перьев. - Не зря мой альбом называется "Эгоистка". Наша сила, девочки, не в том, чтобы плакать у окна. Наша сила в красоте: перьях, стразах, классных туфлях.

Но одним лишь столом шоу не закончилось: следом звезда в сопровождении двух танцовщиц оказалась верхом на барной стойке с бокалом шампанского, в перерывах между припевами чокаясь с гостями за любовь и всех бывших. У супруга, кстати, она заранее попросила прощения за все, что будет происходить в этот вечер.

В этот вечер танцевали даже на барной стойке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Янис Тимма вручил жене роскошный букет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Янис - самый лучший муж на свете. Когда я сказала, что хочу назвать альбом "Эгоистка", он удивился: "Ты же знаешь, что так называется московский стриптиз-клуб?". Пришлось взять с него обещание, что после такого он меня точно не бросит! - рассказала виновница торжества журналистам. - Но на самом деле, мои песни о другом. Мне кажется, мы слишком долго страдали и оправдывали драмой свою неуспешность. Все, хватит. Надо не бояться выйти из дома во всеоружии. И надо, в первую очередь, думать о себе. Я например, могла бы сейчас стоять у плиты и готовить ужин, а я здесь, устроила себе праздник. И мой муж готов с этим жить.

- И даже готов ради вас сменить прическу, - подметили репортеры.

- Да, он теперь суперблондин. Я собиралась в салон, и он поехал вместе со мной. Все получилось спонтанно. Это, кстати, разжигает страсть между нами. Но сегодня давайте не об этом... Вы же знаете, что клип на одну из песен я снимала в Лос-Анджелесе? Когда-то это был мой родной город, в котором я прожила 8 лет. И там я встретила классную команду настоящих профи, которые согласились рискнуть. Съемки проходили в закрытом лабиринте, куда вообще запрещено заходить. Чтобы сделать это видео, мы нарушили все возможные законы. Но к счастью, нас никто не заметил и не арестовал!

Фотозона с пачками "долларов" от Анны Седоковой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Шумная вечеринка, которая продолжилась плясками под хиты "нулевых", могла бы уйти в ночь, но в какой-то момент звезда объявила: "Через 15 минут у меня маршрутка в Киев!". Оказалось, это не шутка: поздним вечером Седокова с семьей действительно выехала в Украину на минивэне за паспортом старшей дочери. Самолеты отменили, поэтому дорога туда-обратно теперь занимает около 20 часов. Когда певица вернется в Москву, ее альбом уже выйдет: 4 июня "Эгоистка" появится на всех цифровых площадках.

Анна Седокова с дочерью Алиной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кульминация вечеринки - вынос огромного торта. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фигурки тоже оказались съедобными. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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