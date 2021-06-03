Участники кадровых проектов потеснили тяжеловесов на праймериз «Единой России»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Итоги предварительного голосования «Единой России» подведены. Они подтверждают, что «Единая Россия» взяла курс на обновление. Такого количества активных молодых людей, включившихся в предвыборную борьбу, в политической истории страны, пожалуй, еще не было.

Победители процедуры - не случайные люди, а уверенные в себе, целеустремленные начинающие политики. В общественной жизни каждый из них уже показал на деле, чего стоит. В политике они новички, но с «правилами игры» уже знакомы. Значимую помощь в этом оказали кадровые проекты, которые в последнее время проводятся на разных уровнях: общественном и партийном, региональном и федеральном.

Участие в них, призналась победительница «Федерального «ПолитСтартапа» «Единой России», победитель предварительного голосования, инвалид-колясочник Наталья Каптелинина и дало импульс для принятия решения идти в большую политику.

«Когда участвуешь в таких масштабных проектах, сталкиваешься с опытными и сильными людьми, которые дают такой заряд энергии и мотивации, что ты решаешь двигаться дальше. Участвуя в «ПолитСтартапе» и других кадровых конкурсах, я поняла, что в политике сегодня мало тех, кто понимает нас, людей — представителей маломобильного сообщества, которые смотрят по-другому на мир и чувствуют его иначе. Мы должны быть на различных уровнях власти для того, чтобы подсказывать, как сделать Россию комфортной и доступной для жизни каждого человека», — рассказала она.

Молодые люди, занимающиеся гражданским активизмом — это находка для любой партии. Об этом говорил и президент Владимир Путин, обращая внимание партий на волонтеров, проявивших себя в пандемию. Они обладают всеми качествами, необходимыми грамотным парламентариям – надо только подготовить их к активной политической жизни.

Те, кто перед участием в выборах прошел все стадии кадровых конкурсов, получают «большую фору по отношению к другим», отметила победитель проекта «Лидеры России. Политика» и теперь уже и предварительного голосования Мария Воропаева.

«Во время обучения мы с коллегами получили гораздо больше, чем рассчитывали изначально. Нам не только рассказали, как вести соцсети и агитировать избирателей, но и такую содержательную, сущностную вещь, как «образ будущего России». Это интересно избирателям, они хотят знать, как они будут жить. Нам дали такие карты в руки, которых не было у других потенциальных кандидатов. Очень важно, с какой эмоцией ты идешь к избирателю. Мы шли с пониманием того, что мы хотим дать людям уверенность в завтрашнем дне», — рассказала она.

Важным навыком, полученным в ходе участия в «Федеральном «ПолитСтартапе», его победитель, участник предварительного голосования «Единой России», руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев считает выстраивание коммуникаций с избирателями.

«За маленький промежуток времени мы приняли участие в информационном марафоне и прошли серьезную «прокачку». Во время участия в конкурсе «Федеральный «ПолитСтартап» я получил опыт общения с профессионалами в сферах, которые имеют непосредственное отношение к выборам. В том числе с людьми, которые занимаются анализом общественного мнения. Полученный опыт мне серьезно помогает выстраивать работу в регионе, от которого я планирую выдвигаться», — поделился он.

Помимо конкретных компетенций для ведения избирательной кампании, участие в кадровых проектах помогает молодым кандидатам уверенно чувствовать себя в политике. Социология, аналитика, прикладная политология — знания в этих областях в концентрированном виде получают все слушатели. Они сильно выручают при проведении кампании, отметил финалист «Федерального «ПолитСтартапа», один из лидеров предварительного голосования Дмитрий Шуваев.

«Нужно понимать, что современное общество постоянно развивается и выходит на новые уровни коммуникации. Каждый из нас, безусловно, осознавал, что основа для любого политика — это искренность. Но мы в очередной раз убеждаемся, что сейчас идет запрос на «новую искренность». И это должно быть одно из требований к любому политику, любому человеку, участвующему в публичных социальных институтах», — подчеркнул он.

Успех участников кадровых проектов закономерен, считают политологи.

«Общество становится более сложным, более диверсифицированным, требующим новые компетенции. В том числе — компетенции политические и компетенции современной коммуникации. Граждане скептически относятся к политикам, не обладающим адекватной подготовкой и навыками общения с людьми. Для того, чтобы дать ответ на этот общественный запрос, и реализуются кадровые конкурсы — такие как «Лидеры России. Политика» и «ПолитСтартап». Они позволяют обновить и сделать более профессиональным кадровый состав «Единой России». Поэтому участники кадровых конкурсов, несомненно, обладают «дополнительной востребованностью» на предварительном голосовании», — считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Из нескольких наиболее популярных в России кадровых проектов директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский выделяет «ПолитСтартап».

«Скажем прямо: результаты, которые показали «стартаповцы», впечатляют: 18 участников проекта вошли в число лидеров по спискам и округам в Госдуму — это очень сильно. 30 участников проекта заняли вторые или третьи места по отбору кандидатов в Госдуму. 18 первых мест — на выборах в областные парламенты. Здесь надо учитывать, что это новые лица. То есть это люди с небольшим или даже минимальным политическим опытом, но с желанием работать. Также нужно отметить, что сам факт конкуренции и участия таких кандидатов в предварительном голосовании и их связь с партией, безусловно, включает интерес [к ней] и показывает, что партия — это развивающийся институт», — отметил политолог.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.