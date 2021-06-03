На ПМЭФ африканских гостей познакомят с Сибирью

Так выглядит площадка Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начинается второй день работы Петербургского международного экономического форума. Одна из самых крупных площадок - Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», где представлен стенд сразу 10 регионов. Сейчас здесь готовятся к приему иностранной делегации. Как реальному, так и виртуальному.

О том, что ждет гостей площадки на втором дне форума, 3 июня, рассказал Геннадий Гусельников, председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

- Геннадий Геннадьевич, среди событий второго дня форума анонсирован телемост «Сибирь-Китай». Что это за мероприятие?

- Этот телемост подведет промежуточные итоги нашей работы, которую мы начали еще до пандемии. Мы вместе с зарубежными коллегами работали весь год по созданию сибирско-китайского культурно-делового центра, чтобы обеспечить нашим предприятиям, предпринимателям выходы на рынки Юго-Восточной Азии. Мы рассчитываем получить поддержку сторон и зафиксировать ее в виде документов о намерении о создании такого центра.

Иностранных гостей познакомят с туристическим и промышленным потенциалом Сибири. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Еще одно событие второго дня форума - презентация бренда «Большая Сибирь» для чрезвычайных и полномочных послов государств Африки.

- Мы приготовили для чрезвычайных и полномочных послов презентацию, на которой покажем экспортный потенциал нашей территории. Тот номенклатурный ряд продукции, который Сибирь готова поставлять за рубеж. И детально с каждым субъектом обсудим возможности совместной работы, чтобы спланировать работу на последующие дни. В качестве примера мы покажем природный, туристический и промышленный потенциал Республики Хакасия. Также мы приготовили для наших гостей небольшой музыкальный сюрприз.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.