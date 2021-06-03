АЦБК и РАО «Бумпром» создали новый формат клуба экоконференций в ЦБП России

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31 мая и 1 июня в Новодвинске состоялась выездное заседание РАО «Бумпром», приуроченное к Всемирному дню окружающей среды, который традиционно отмечается 5 июня. Первой площадкой нового отраслевого клуба экоконференций в российской целлюлозно-бумажной промышленности стал Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.

АЦБК и РАО «Бумпром» совместно инициировали создание мероприятий и обсуждений, посвященных актуальным аспектам природоохранного законодательства.

Отметим, что несмотря на традиционную архитектуру мероприятия (в нем приняли участие надзорные органы, представители власти и бизнес-сообщества, презентовавшие доклады и кейсы) участники мероприятия так же получили возможность встретиться друг с другом в формате клуба и обсудить новое российское экологическое законодательство.

Первый день конференций был посвящен вопросам климатической политики, профессиональной подготовке в области охраны окружающей среды, а также вопросам нормирования в области охраны окружающей среды в условиях перехода на новейшие доступные технологии. В этот день выступили эксперты АЦБК, ООО «ЦБК «КАМА», АО «Кондопожский ЦБК» и других предприятий.

Второй день мероприятия был посвящен новым требованиям природоохранного законодательства. В частности, обсуждались вопросы обновления водоохранного законодательства, вопросы типичных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха. Начальник отдела государственного экологического надзора по Архангельской области Северного межрегионального управления Росприроднадзора Светлана Ревура подчеркнула, что ведомство готово обсуждать и решать наболевшие вопросы в этой сфере.

«На этой площадке собралось очень много представителей как государственных органов, так и производственников. Совместными обсуждениями мы выработаем определенную тактику, чтобы при проведении надзорных мероприятий было соблюдено новое законодательство и в то же время было общее понимание у предприятий, которых мы проверяем», - заявил начальник Новодвинского территориального отдела Роспотребнадзора по Архангельской области Владимир Бобков.

В конце конференции участники получили возможность посетить природоохранные объекты Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Как отметил председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков, именно здесь можно увидеть модель эффективного взаимодействия всех звеньев цепи - руководства комбината, экологов, взаимодействие предприятия с местными природоохранными и государственными органами.

«Мы советуем этот опыт распространить на все компании ЦБП нашей страны», - заявил глава РАО «Бумпром».