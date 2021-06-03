Белорусскую чемпионку избили на вечеринке в российском отеле

Александра Татаринская — белорусская спортсменка, мастер спорта по лыжным гонкам. В свободное время Александра также увлекается биатлоном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

33-летняя Александра Татаринская — мастер спорта по лыжным гонкам. Она чемпионка Республики Беларусь и неоднократно защищала честь страны на Чемпионатах Мира. В последние годы Александра отошла от профессионального спорта и переехала в Москву, где успешно выступает уже в амплуа тренера, а в свободное время еще и участвует в любительских соревнованиях.

За годы спортивной карьеры лицо чемпионки запомнилось многим поклонникам лыжных гонок, а сама девушка привыкла что к ней то и дело подходят поздороваться другие спортсмены или зрители соревнований. Но спортсменка никогда не думала, что из-за своей славы она может пострадать.

Недавно девушка оказалась в больнице с сотрясением мозга и множественными ушибами после того, как к ней подошёл поклонник на вечеринке в отеле под Москвой. Там спортсменка отдыхала вместе с подругой.

— Мы общались с подругой, танцевали, когда ко мне подошёл мужчина, представился Олегом. Он сказал что узнал меня, видел на соревнованиях. Мы разговорились, внезапно в разговор вмешалась какая-то женщина, она вела себя крайне агрессивно и требовала, чтобы я с ней куда-то вышла поговорить. На сколько я поняла, это была жена этого мужчины, — вспоминает спортсменка.

Поклонник отвёл разъярённую женщину в сторону, казалось, что ему удалось её успокоить, и пара куда-то удалилась. Спортсменка с подругой вернулись на танцпол и продолжили веселиться. Но спустя несколько минут ревнивая супруга вновь напомнила о себе.

— Она буквально влетела на танцпол, сильно схватила меня за волосы и потащила в коридор. Я не могла ничего сделать, мне было очень больно. Она кричала, спрашивала откуда я знаю её мужа, я старалась объяснить, что мы вообще не знакомы с ним. Я старалась её успокоить, вроде она всё поняла, и мы разошлись, — говорит Александра.

Спортсменка попыталась успокоиться и вернуть праздничное настроение, подруга старалась её в этом поддержать. Через какое-то время к девушкам вновь подошёл Олег, мужчина извинился за недоразумение, объяснил, что его супруга немного не в себе из-за беременности, и предложил компенсировать ущерб, оплатив счёт девушек в баре. Всё могло закончиться неплохо.

— Как только мы вроде бы всё уладили, его жена набросилась на меня сзади, я даже не заметила, как она подошла. Я потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой. Она успела еще пару раз ударить меня. После этого её вывела охрана из зала, — говорит спортсменка.

Для Александры вечер закончился в травматологии, у девушки диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. После этого спортсменка написала заявление в полицию.