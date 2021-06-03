«Архбум тиссью групп» заключила договор с Калужской областью на строительство второй и третьей очереди заводов

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 20 млрд рублей. Фото: www.appm.ru

В четверг, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума ООО «Архбум тиссью групп» (входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) заключило соглашение с правительством Калужской области на строительство второй и третьей очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее. Документ предусматривает взаимные права и обязанности сторон, а также обеспечивает благоприятный и стабильный инвестиционный климат.

Как отмечают Председатель Совета директоров ООО «Архбум тиссью групп» Ирина Галахова и директор завода Александр Туфанов, администрация Калужской области прилагает немало усилий для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.

«При поддержке администрации региона мы успешно построили и запустили первую очередь «Архбум тиссью групп, теперь на ПМЭФ мы формализовали наши инвестиционные планы на будущее, основываясь на успешном опыте», - отметили в руководстве предприятия.

Галахова добавила, что реализация проекта второй и третьей очереди строительства заводов находится в самой активной стадии. Так, в конце апреля 2021 года компания подписала контракт с «Valmet АВ» на поставку оборудования технологического потока бумагоделательной машины №2 (БДМ-2) мощностью 70 тысяч тонн товарной продукции в год. Благодаря этому мощности завода смогут вырасти вдвое и достичь 140 тысяч тонн в год. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на осень 2022 года.

Третья очередь завода позволит нарастить мощности до 210 тысяч тонн в год. А количество сотрудников вырастет на 299 до 685. Суммарный объем инвестиций в проект составит более 20 миллиардов рублей.

Завершить реализацию проекта планируется к концу 2024 года.

Стратегической целью «Архбум тиссью групп» директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак назвал занятие лидирующих позиций по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке.

Справка:

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) – крупнейший инвестиционный проект австрийской компании Pulp Mill Holding, управляющей предприятиями по производству целлюлозы, бумаги, картона, упаковки, санитарно-гигиенических изделий в Восточной Европе. Pulp Mill Holding принадлежит 100% акций АО «Архангельский ЦБК». На предприятиях холдинга в России трудятся порядка 7 тысяч человек.