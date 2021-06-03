Дорожный коридор «Абакан - Бийск» свяжет регионы Сибири

Валентин Коновалов рассказал «Комсомолке» об одном из масштабных межрегиональных проектов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов рассказал о работе регионов в рамках совместного стенда «Большая Сибирь» на Петербургском международном экономическом форуме.

- Развитие Сибири невозможно без объедения усилий, у нас есть общие интересы в развитии инфраструктуры, туризма, много глобальных проектов. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (именно на ее площадке расположен стенд «Большая Сибирь») вносит большой вклад в наше объединение, это та площадка, где мы - регионы - делимся общими проблемами и находим общие пути решения, - говорит Валентин Коновалов.

Один из масштабных межрегиональных проектов - транспортный коридор «Абакан - Бийск».

- Этот проект очень капиталоемкий, только на одной территории республики требуется вложить около 5 млрд рублей, если говорить про наших соседей, то там вообще нужно около 70 млрд. Но, тем не менее, мы постепенно в этом направлении движемся. ежегодно вкладываем средства, чтобы приблизить эту дорогу к воплощению, - рассказал Валентин Коновалов. - Конечно, без федеральной помощи нам - Хакасии, Кемеровской области, Алтайском краю, не обойтись. Мое мнение, - этот проект нужен стране в целом, не только регионам. Это как раз то самое развитие Сибири, новый выход на Китай, Монголию, поэтому мы в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы проект получил существенную федеральную поддержку, в том числе финансовую.