Призрак Боширова и Петрова бродил за Протасевичем

СМИ со ссылкой на источники в греческом МВД утверждает, что за экс-главредом Нехты следили трое россиян Фото: REUTERS

Рано или поздно это должно было случиться – куда же в таком громком деле да без «руки Кремля». Сразу после экстренной посадки самолета с Романом Протасевичем оппозиция попыталась привязать Россию к этой истории, объявив, что трое человек не полетели дальше в Вильнюс, а значит были агентами ФСБ. Но «агенты» оказались обычными пассажирами, которые с пересадкой в Литве и так собирались в Белоруссию.

Новый «русский след» обнаружили журналисты Vice, со ссылкой на источники в МВД Греции рассказавшие, что за Протасевичем и его спутницей во время их отпуска неотрывно следили.

«Когда мы собираем записи с камер видеонаблюдения в отелях, с Крита и в аэропорту, становится ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами, - поведал неназванный греческий силовик. - Мы считаем, что эти люди действовали от имени Белоруссии и помогли установить, что Протасевич находился на борту самолета».

Очевидно двое – Петров и Боширов. Осталось разгадать, кто был третьим. И заодно узнать, как по паспорту можно определить принадлежность к спецслужбам.

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