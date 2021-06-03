На ПМЭФ-2021 Ленобласть заключит соглашений на рекордную сумму

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, во время выступления на ПЭМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградская область традиционно участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит на берегах Невы с 2 по 5 июня, с размахом: снижать рекордную планку в триллион рублей инвестиций, установленную еще в 2019 году, 47 регион, похоже, не планирует.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

— В 2019 году, когда наш инвестиционный портфель пополнился на триллион рублей, мы задали себе высокую планку. Но, несмотря на сложности пандемии, в этом году мы готовы установить новый экономический рекорд и превысить прежнюю сумму, – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Впрочем, мы не гонимся за цифрами: главное, что соглашения исполняются и перерастают в еще более крупные инвестиции. В прошлом году объем вложений в регион вырос на 5,6 процента (полтриллиона рублей), с начала этого года – более чем на 20 процентов. Словом, соглашения действительно работают и дают результат.

В деловой программе Ленобласти – подписание свыше двух десятков соглашений в различных сферах. Как подчеркнул глава региона, среди них нет важных или второстепенных: важно каждое. Благие намерения скрепляют в духе ковидной годины – электронными подписями.

Самое крупное соглашение – на 868 миллиардов рублей — подпишут с «Балтийским химическим комплексом». Он построит в Усть-Луге газохимический комплекс в составе крупнейшего инвестиционного проекта в всей области — комплекса переработки этансодержащего газа. Газохимический комплекс сможет выпускать до трех миллионов тонн полимеров в год.

Еще одно крупное (и очередное) соглашение заключают с «ЕвроХимом». Компания приступит к реализации сразу двух проектов — строительству завода по производству аммиака и карбамида, а также возведению завода по производству метанола. Объем инвестиций составит 125 и 132 миллиарда, соответственно.

Замыкает тройку крупнейших соглашение о развитии индустриального парка компании «ИнвестБугры», в который вложат десять миллиардов рублей.

ЛАКОМЫЕ ПЛАНЫ

Сразу несколько инвесторов в сфере пищевой промышленности хотят расширить свое присутствие в регионе. Среди них компании «Молочная культура», «Группа Черкизово», «ПитерПром».

Утром 3 июня соглашение подписали с компанией «Ориент Продактс» — единственным производителем выпечных хрустящих хлебцев в России. Объем инвестиций в расширение уже работающего предприятия составит 848 миллионов рублей, что позволит создать еще восемьдесят рабочих мест. Фактически, завод прирастет новыми технологичным корпусом – и доведет годовую мощность до 8500 тонн хлебцев и сухарей.

— Сухарики, кстати, очень вкусные, — улыбнулся Дрозденко. — Приятно, когда на упаковке видишь адрес производства в Ленинградской области. А еще приятнее, когда наша качественная и полезная областная продукция поставляется за рубеж.

Как отметил гендиректор компании Мирослав Урисны, расширение современного предприятия, работающего на зеленых технологиях, — вклад фирмы в здоровье потребителей и планеты.

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ключевые промышленные проекты — реконструкция фабрики «Смерфит Каппа», постройка площадей для производства вспененного полиэтилена в технопарке «Мариенбург», новое производство ПВХ-листов компании «Карматех», а также инновационное производство «БлокФайер технологии пожаротушения».

Новейшие огнетушители, устройства и системы пожаротушения будут производить на площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалеве. Сумма вложений составит 138 миллионов рублей. Завод создаст 75 рабочих мест, будет пополнять казну ежегодно 24 миллионами рублей налогов и сможет выпускать пятнадцать тысяч изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка каждый месяц.

— Безопасность жителей прежде всего, — подчеркнул губернатор. – При этом предполагаются не только поставки продукции в другие регионы, но и экспорт в страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на рынки Северной и Латинской Америки.

Глава компании Александр Бурмистров пообещал, что постарается вывести инновационные огнетушители за пределы региона и страны.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Дружбу скрепили подписями уже с несколькими регионами России. Так, с Камчаткой обозначили конкретные стратегические направления партнерства до 2025 года. В их числе развитие рыбопереработки: по словам главы Камчатского края Владимира Солодова, Ленобласть может стать центром поставки качественной неперемороженной рыбы в европейскую часть России. Кроме того, вместе регионы станут развивать туризм и зеленую энергетику.

Совместный план действий – до 2023 года – прикинули и с Курской областью. Так, губернатор Роман Старовойтов уже заинтересовался опытом Ленобласти в госуправлении и решил взять его на вооружение, чтобы повысить эффективность работы своих подчиненных.

Роман Старовойтов, губернатор Курской области (справа), уже заинтересовался опытом Ленобласти в госуправлении и решил взять его на вооружение, чтобы повысить эффективность работы своих подчиненных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На завтра, 4 июня, намечено соглашение с Москвой: в Ленобласти планируют внедрить проездную карту «Тройка».

ЗЕЛЕНЫЙ ВОПРОС

47 регион стал участником сессии «Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы». Вопрос перехода на зеленые технологии и безвредное топливо для Ленобласти в приоритете.

— Уже подписали соглашение о строительстве ветряков в Ленобласти, — отметил Дрозденко. – В качестве перспективных источников энергии рассматриваем ГЭС и АЭС. Мы готовы поддержать зеленую энергетику всеми силами. Рассчитываем стать одной из первых в стране зон, свободных от промышленных углеродных выбросов.

РАСШИРЯЯ ПАРКИ

В числе проектов на туристическую тематику в повестке Ленобласти значится расширение действующих рекреационных объектов — «Охта парка» и «Горки Гольф клуба». Соглашения по ним заключат сегодня и завтра.