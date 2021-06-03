Хакасии предсказали рост туризма в 2021 году на 50%

На презентации стенда «Большая Сибирь» выступили артисты Хакасии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На площадке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», которая представлена на Петербургском международном экономическом форуме, презентовали коллективную экспозицию субъектов РФ СФО «Большая Сибирь».

Презентация Республики Хакасия для гостей ПМЭФ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В том числе на мероприятии демонстрировали туристический потенциал Республики Хакасия, а также был показан национальный номер от местных артистов. Глава региона Валентин Коновалов говорит, что Хакасия сейчас делает ставку на развитие туристической сферы.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири – одно из важных направлений Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Пандемия для Республики стала серьезным испытанием, мы его преодолели и неплохо, судя по тем экономическим показателям, которые мы видим по итогу года. Нам удалось где-то не сильно упасть, а где-то даже получить рост, например, в сфере промышленности. Что касается сферы туризма, то в прошлом году мы очень громко о себе заявили. Активно сотрудничали с Ростуризмом, также нам удалось войти в программу чартерных рейсов. Занимались развитием инфраструктуры, дотировали предпринимателей из республиканского бюджета, чтобы они могли привести в порядок свои объекты в соответствие с современными требованиями. И вот все эти меры в прошлом году позволили нам сохранить поток туризма на уровне среднегодового, - рассказал Валентин Коновалов. - В этом году мы продолжаем развивать туристическую отрасль, вкладывать средства в инфраструктуру. Есть прогноз, который нам дают специалисты, - это рост около 50%. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на эту сферу.

Девушки из Хакасии в национальных костюмах показали танцевальный номер на ПМЭФ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хакасия - перспективное направление для организованного туризма внутри страны, регион богат пресными и минеральными озерами, пещерами, с 2020 года в столицу республики Абакан из Москвы организованы чартеры.